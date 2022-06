रणजी फाइनल में मुंबई की बढ़ी मुसीबत, पहली पारी में बढ़त लेने के करीब पहुंची एमपी

रणजी ट्रॉफी 2021-22 के फाइनल मैच में मुंबई और मध्य प्रदेश की टीमें आमने-सामने हैं. बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेले जा रहे इस मुकाबले के तीसरे दिन एमपी के बल्लेबाजों शुभम शर्मा और यश दुबे ने समां बांध दिया. दोनों खिलाड़ियों ने मुंबई के गेंदबाजों का सामना करते हुए शानदार शतक जड़ दिए.

शुभम शर्मा और यश दुबे के बीच दूसरे विकेट के लिए 222 रनों की साझेदारी हुई. इस शानदार पार्टनरशिप की बदौलत एमपी पहली पारी में बढ़त हासिल करने के करीब पहुंच गई है, जो मुकाबले के लिहाज से निर्णायक साबित हो सकता है. शुभम शर्मा 116 रन बनाकर मोहित अवस्थी का शिकार बने.

