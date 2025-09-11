टीम इंडिया के लिए खेल चुके शिवम मावी ने ICC अंडर-19 वर्ल्ड कप 2018 में शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा से जुड़ी चौंकाने वाली घटना का खुलासा किया. गिल और अभ‍िषेक दोनों ही एशिया कप 2025 के लिए भारतीय टीम में शामिल हैं.

ध्यान रहे जब भारत की अंडर-19 टीम ने साल 2018 में वर्ल्ड कप जीता था, तो उस समय टीम के हेड कोच राहुल द्रविड़ थे. राहुल द्रव‍िड़ का जन्मदिन 11 जनवरी को आता है, और तब उनका जन्मदिन टूर्नामेंट के शुरुआत से दो दिन पहले था. एक हालिया बातचीत में, मावी ने याद किया कि गिल और अभिषेक उनके साथ कमलेश नगरकोटी ने द्रविड़ को उसके जन्मदिन पर केक से सरप्राइज देने की योजना बनाई थी.

मावी ने ESPN Cricinfo से बातचीत में कहा- हमेशा से गिल और अभिषेक साथ रहते थे, चाहे टीम आउटिंग हो, टीम एक्टिविटीज हों, या लंच और डिनर, ये दोनों हमेशा एक-दूसरे के साथ ही रहते थे, तब दोनों ने कहा- चलो राहुल सर के चेहरे पर केक Smash (फेंकना) करते है, और उन्होंने वाकई ऐसा किया.

वहीं मावी ने इस बातचीत के दौरान यह भी याद किया कि कैसे गिल और अभिषेक अंडर-19 वर्ल्ड कप क्वार्टरफाइनल में बांग्लादेश को जवाब देना चाहते थे.

मावी ने कहा- हमारे क्वार्टर-फाइनल से पहले, गिल और अभिषेक ने कहा हम उन्होंने जवाबी प्रत‍िक्रिया देंगे. उन्होंने ईशान पोरेल और रियान पराग जो टीम के बंगाली स्पीकर्स थे, को यह कहने के लिए निर्देशित किया कि वे बांग्लादेशी ख‍िलाड़ी को च‍िढ़ाते रहें, फिर हमारे दो पंजाबी ख‍िलाड़ी समय-समय पर चिढ़ाया करते थे.

द्रविड़ की कोचिंग के नेतृत्व में और गिल की शानदार परफॉर्मेंस की बदौलत भारत ने अंडर-19 वर्ल्ड कप 2018 जीता था, जिसमें फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराया गया. ग‍िल ने उस टूर्नामेंट के छह मैचों में कुल 372 रन बनाए. वह प्लेयर ऑफ द मैच सीरीज थे.

