Prithvi Shaw Musheer Khan fight: मुंबई और महाराष्ट्र के बीच रणजी ट्रॉफी 2025-26 से पहले अभ्यास मैच पुणे में मंगलवार (7 अक्टूबर) से शुरू हुआ. जहां मैदान पर ऐसा नजारा देखने को मिला, जिसे देखकर क्रिकेट फैन्स हैरान रह गए.

पृथ्वी शॉ ने आउट होने के बाद गुस्से में बल्ला लेकर अपने ही पूर्व साथी, मुंबई के खिलाड़ी मुशीर खान की तरफ दौड़ लगाई. जिसका वीडियो बेहद चर्चा में है.

We got Prithvi Shaw vs Mumbai before GTA VI

He had an argument with Musheer Khan after being dismissed for 181(220) in the warmup match between Maharashtra vs Mumbai before Ranji Trophy 2025-26.#PrithviShaw #Mumbai #Maharashtra #Cricket pic.twitter.com/OXeFOSHx9P — Abhijeet (@alsoabhijeet) October 7, 2025

आठ साल मुंबई के लिए घरेलू क्रिकेट खेलने के बाद हाल ही में महाराष्ट्र आए शॉ ने 219 गेंदों में 181 रन की शानदार पारी खेली. उन्होंने रणजी ट्रॉफी 2025/26 की शुरुआत से पहले हुए वार्म-अप मैच में मैदान के हर कोने में शॉट मारे.

25 साल के पृथ्वी शॉ ने 140 गेंदों का सामना करने के बाद शतक पूरा किया. 181 रनों की पारी खेलने के बाद वह मुशीर खान की गेंद पर फाइन लेग पर कैच आउट हुए.

जैसे ही शॉ वापस लौटने लगे, उनके और मुशीर के बीच कुछ कहासुनी हुई. स्थिति तब और बिगड़ गई जब शॉ ने अपने गुस्से में बल्ला मुशीर खान की तरफ फेंक दिया, लेकिन अंपायर ने तुरंत हस्तक्षेप कर हालात को काबू में किया. मुशीर सरफराज खान के छोटे भाई हैं.

शॉ ने 2018 में भारत को अंडर-19 वर्ल्ड कप में अपनी कप्तानी में जीत दिलाई थी. फ‍िर उसी साल टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू किया था. वो कभी भारत के बड़े बल्लेबाज के तौर पर देखे जाने लगे. लेक‍िन फ‍िर उनका फॉर्म डांवाडोल हो गया और कई व‍िवादों की वजह से चर्चा में रहे.

शॉ हाल के कुछ सालों में फॉर्म, फिटनेस और अनुशासन से जुड़ी समस्याओं से जूझते रहे हैं. उन्होंने आखिरी बार भारत के लिए 2021 में खेला था और IPL 2025 नीलामी में उन्हें खरीदा नहीं गया.



वैसे पुणे के मैदान पर शॉ ने अपनी बल्लेबाजी की काबिलियत सबके सामने साबित की. उन्होंने ओपनर अरशिन कुलकर्णी के साथ सिर्फ 49.4 ओवर में उन्होंने पहले विकेट के लिए 305 रन की विशाल साझेदारी की. कुलकर्णी ने 140 गेंदों में 186 रन की तूफानी पारी खेली, जबकि शॉ की पारी में आक्रामकता और नियंत्रण का बेहतरीन मिश्रण देखने को मिला. दोनों ने पहले विकेट के लिए 305 रन की जबरदस्त साझेदारी की. महाराष्ट्र ने अपनी पारी 465/3 पर घोष‍ित की.

वहीं मुंबई की गेंदबाजी में कप्तान शार्दुल ठाकुर, तुषार देशपांडे और स्पिनर तनुष कोटियन व शम्स मुलानी शामिल थे. वहीं ऑलराउंडर शिवम दुबे भी मुंबई टीम का हिस्सा थे, जो हाल में एश‍िया कप खेलकर वापस लौटे हैं.

