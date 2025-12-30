scorecardresearch
 
BBL मैच से पहले खिलाड़ियों ने रास्ते में कार को लगाया धक्का, VIDEO वायरल

पर्थ स्कॉर्चर्स के चार खिलाड़ी मैच से पहले उबर कार खराब होने के कारण रास्ते में फंस गए और उन्हें गाड़ी को धक्का देना पड़ा, जिसका वीडियो और किस्सा सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. हालांकि इस घटना का मैच पर कोई असर नहीं पड़ा. स्कॉर्चर्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 202 रन बनाए.

बिग बैश मैच से पहले प्लेयर्स ने कार को लगाया धक्का (Photo: ITG)
बिग बैश लीग 2025-26 में पर्थ स्कॉर्चर्स और सिडनी थंडर के बीच खेले गए मुकाबले से जुड़ा एक दिलचस्प और अनोखा पल मंगलवार, 30 दिसंबर को सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया. यह घटना मैच शुरू होने से पहले की है, जब पर्थ स्कॉर्चर्स के कुछ खिलाड़ी एक अजीब स्थिति में फंस गए.

रास्ते में खराब हुई उबर कार

लॉरी इवांस, एश्टन एगर, आरोन हार्डी और महली बेयर्डमैन उबर टैक्सी से स्टेडियम जा रहे थे, तभी रास्ते में उनकी गाड़ी अचानक खराब हो गई. बीच रास्ते में फंस जाने के बाद चारों खिलाड़ियों को कार से उतरना पड़ा और उन्होंने गाड़ी को धक्का देकर स्टार्ट करने की कोशिश की. कुछ देर की मशक्कत के बाद कार स्टार्ट हुई और सभी खिलाड़ी दोबारा उसमें बैठकर स्टेडियम के लिए रवाना हुए.

कमेंटेटर ने सुनाया किस्सा

इस मजेदार घटना का खुलासा मैच के लाइव प्रसारण के दौरान हुआ. बाद में पारी के बीच लॉरी इवांस ने हंसते हुए इस पूरे वाकये को साझा किया, जिसे सुनकर दर्शकों और कमेंटेटरों की हंसी छूट गई.

हालांकि, इस अप्रत्याशित परेशानी का मैदान पर पर्थ स्कॉर्चर्स के प्रदर्शन पर कोई असर नहीं पड़ा. पहले बल्लेबाजी करते हुए स्कॉर्चर्स ने 202 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया. टीम की इस शानदार बल्लेबाजी की अगुवाई एश्टन टर्नर ने की, जिन्होंने नाबाद 99 रनों की बेहतरीन पारी खेली.

एश्टन टर्नर अपना शतक पूरा करने से चूक गए, क्योंकि आखिरी मान्यता प्राप्त बल्लेबाज एश्टन एगर मिडविकेट के ऊपर से बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में आउट हो गए, जिससे टर्नर को दोबारा स्ट्राइक नहीं मिल सकी.

इसके बाद पर्थ स्कॉर्चर्स के गेंदबाजों ने भी दमदार प्रदर्शन किया और सिडनी थंडर की टीम को 17.3 ओवर में सिर्फ 131 रनों पर ढेर कर दिया. इस एकतरफा जीत के साथ पर्थ स्कॉर्चर्स बिग बैश लीग की अंकतालिका में तीसरे स्थान पर पहुंच गए हैं. उनसे ऊपर केवल मेलबर्न स्टार्स और होबार्ट हरिकेन्स मौजूद हैं.

