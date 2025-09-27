scorecardresearch
 

Asia Cup 2025 Final: 'विजेता को ट्रॉफी सौंपने के लिए उत्सुक...', फाइनल से पहले बोले मोहसिन नकवी, टीम इंडिया का क्या होगा स्टैंड?

बोर्ड प्रमुखों का क्रिकेट मैच देखने आना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो बात विवाद का कारण बन सकती है, वह यह है कि एसीसी चीफ के रूप में मोहसिन नकवी को एशिया कप फाइनल के बाद के अवॉर्ड फेलिसिटेशन सेरेमनी में उपस्थित रहना अनिवार्य है.

पीसीबी चीफ और एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट मोहसिन नकवी. (File Photo: Reuters)
एशियन क्रिकेट काउंसिल (ACC) के प्रेसिडेंट मोहसिन नकवी, जो पाकिस्तान के गृह मंत्री और क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन भी हैं, रविवार को दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में होने वाले एशिया कप फाइनल में भारत के खिलाफ अपने देश के मैच में मौजूद रहेंगे. उन्होंने फाइनल मैच के लिए अपनी उत्सुकता व्यक्त की. एशिया कप के इतिहास में यह पहली बार है जब पाकिस्तान और भारत फाइनल में आमने-सामने होंगे.

मोहसिन नकवी ने एक बयान में कहा, 'इस साल का एशिया कप क्रिकेट की उत्कृष्टता और प्रतिभा का एक शानदार प्रदर्शन रहा है. प्रशंसकों का जुनून, एशियाई टीमों की प्रतिस्पर्धी भावना और मैदान पर उनके अविश्वसनीय प्रदर्शन ने इसे सचमुच एक यादगार आयोजन बना दिया है. हमें रिकॉर्ड दर्शक संख्या देखने को मिलेगी, जो पूरे महाद्वीप में क्रिकेट की बढ़ती लोकप्रियता का प्रमाण है. मैं एक शानदार फाइनल मैच देखने के लिए उत्साहित हूं और विजेता टीम को ट्रॉफी सौंपने के लिए उत्सुक हूं.' 

यह देखना दिलचस्प होगा कि मैच के बाद ट्रॉफी सेरेमनी में भारतीय टीम उनकी उपस्थिति पर कैसी प्रतिक्रिया देती है. हालांकि बोर्ड प्रमुखों का क्रिकेट मैच देखने आना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो बात विवाद का कारण बन सकती है, वह यह है कि एसीसी चीफ के रूप में मोहसिन नकवी को फाइनल के बाद के अवॉर्ड फेलिसिटेशन सेरेमनी में उपस्थित रहना अनिवार्य है. एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रमुख के रूप में, उन्हें ट्रॉफी प्रदान करने तथा दोनों टीमों के साथ पारंपरिक रूप से हाथ मिलाने का पूरा अधिकार होगा.

चूंकि भारतीय टीम पाकिस्तान के साथ 'नो हैंडशेक' नीति पर कायम है, इसलिए यह बहुत कम संभावना है कि बीसीसीआई अपने खिलाड़ियों को पीसीबी प्रमुख मोहसिन के साथ बातचीत करने की अनुमति देगा. मोहसिन नकवी का सार्वजनिक रुख भारत विरोधी रहा है. बीसीसीआई ने अभी तक नकवी पर अपना रुख स्पष्ट नहीं किया है. इतना ही नहीं, मोहसिन नकवी के दबाव बनाने पर ही पीसीबी ने मैच रेफरी एंडी पायक्रॉफ्ट पर 14 सितंबर को हुए मैच के बाद भारत और पाकिस्तान के खिलाड़ियों पर एक-दूसरे से बातचीत करने पर रोक लगाने का आरोप लगाया था, जिसे आईसीसी ने सिरे से खारिज कर दिया था.

मोहसिन नकवी ने आईसीसी से भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव को फाइनल मैच के लिए प्रतिबंधित करने की गुहार लगाई थी. पीसीबी ने उन पर आईसीसी के लेवल 4 के तहत आरोप लगाए थे, क्योंकि सूर्यकुमार यादव ने 14 सितंबर को पाकिस्तान के खिलाफ टीम इंडिया की जीत को देश के सशस्त्र बलों को समर्पित किया था और पहलगाम आतंकवादी हमले के पीड़ितों के परिवारों के साथ एकजुटता भी दिखाई थी. टूर्नामेंट से जुड़े एक सूत्र ने नाम न छापने की शर्त पर न्यूज एजेंसी पीटीआई को बताया, 'अभी तक की जानकारी यही है कि मोहसिन नकवी फाइनल मैच में उपस्थित रहेंगे और एसीसी प्रेसिडेंट होने के नाते वह विजेता टीम को ट्रॉफी प्रदान करेंगे. देखते हैं बीसीसीआई क्या फैसला करता है.'

