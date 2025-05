PBKS vs RCB Qualifier 1 Analysis: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने मुल्लांपुर (न्यू चंडीगढ़) में गुरुवार (29 मई) को क्वालिफायर 1 में पंजाब किंग्स को आठ विकेट से हराकर इंडियन प्रीमियर लीग के फाइनल में जगह बना ली. कप्तान रजत पाटीदार के पहले गेंदबाजी करने के फैसले को आरसीबी के गेंदबाजों ने सही और सटीक साबित किया और पंजाब महज 14.1 ओवरों में 101 रनों पर ढेर हो गई. मार्कस स्टोइनिस 26 रन बनाकर शीर्ष स्कोरर रहे.

युवा लेग-स्पिनर सुयश शर्मा (3/17) ने आरसीबी के लिए शानदार प्रदर्शन करते हुए तीन विकेट झटके, जबकि तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड (3/21), यश दयाल (2/26) और भुवनेश्वर कुमार (1/17) ने मिलकर पंजाब को सातवें ओवर में ही 50 रन पर पांच विकेट के नुकसान पर पहुंचा दिया. कुल मिलाकर ज्यादातर विकेट प‍िच से मिली उछाल से मिले, स्प‍िन में सुयश ने भी कमाल किया और इन दोनों के सामने श्रेयस अय्यर एंड कंपनी ढेर हो गई.

RCB जो अब तक आईपीएल नहीं जीत पाई है, इस बार फाइनल में पहुंच गई है. इससे पहले टीम 2009, 2011 और 2016 में फाइनल खेल चुकी है. इस मैच में फिल साल्ट ने सिर्फ 27 गेंदों में नाबाद 56 रन बनाए और टीम ने 10 ओवर में ही आसान लक्ष्य हासिल कर लिया. अब त्ब्ठ 3 जून को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेड‍ियम में फाइनल खेलेगी.

पंजाब किंग्स 2014 के बाद पहली बार प्लेऑफ में पहुंची है. अब उन्हें फाइनल में पहुंचने का एक और मौका 1 जून को क्वाल‍िफायर 2 में मिलेगा. इस मैच में पंजाब के बल्लेबाज बड़े शॉट नहीं लगा पाए,

RCB की टीम की ओर से तेज गेंदबाजों ने प‍िच की उछाल का शानदार उपयोग किया. वहीं सुयश शर्मा ने सटीक लाइन पर गेंदबाजी की. आइए अब आपको समझाते हैं कि कैसे पंजाब की टीम RCB के सामने ढेर हो गई.

𝙏𝙝𝙖𝙩'𝙨 𝙝𝙤𝙬 𝙮𝙤𝙪 𝙨𝙚𝙖𝙡 𝙖 𝙥𝙡𝙖𝙘𝙚 𝙞𝙣 𝙩𝙝𝙚 𝙛𝙞𝙣𝙖𝙡𝙨 ❤



🎥 Captain Rajat Patidar fittingly finishes off in style as #RCB are just one step away from the 🏆



Updates ▶ https://t.co/FhocIrg42l#PBKSvRCB | #Qualifier1 | #TheLastMile | @RCBTweets pic.twitter.com/hXhslIqcDZ — IndianPremierLeague (@IPL) May 29, 2025

ऐसे गिरे पंजाब के विकेट

1: प्र‍ियांश आर्य: यश दयाल की ऑफ साइड ऑफ की तरफ स्व‍िंग होती गेंद पर क्रुणाल पंड्या को 7 रन पर कैच थमा बैठै.

A fiery start to Qualifier 1! 🔥#YashDayal makes an instant impact in this crunch fixture as he gets an in form #PriyanshArya caught! 👏🏻



LIVE NOW ➡ https://t.co/B4bnHnppgJ #IPLPlayoffs Qualifier 1 👉 #PBKSvRCB on Star Sports Network & JioHotstar!#RCBvPBKS pic.twitter.com/bz1pHB8EHO — Star Sports (@StarSportsIndia) May 29, 2025

2: प्रभस‍िमरन सिंह: भुवनेश्वर कुमार की उछाल और ऑफ साइड की ओर स्व‍िंग होती गेंद को आगे बढ़कर खेलने की कोश‍िश में विकेट के पीछे जितेश शर्मा को कैच थमा बैठे.

3: श्रेयस अय्यर: जोश हेजलवुड की उछाल लेती गेंद पर पंजाब के कप्तान ने बल्ला अड़ाया और जितेश शर्मा को 2 रन के स्कोर पर कैच दे बैठे.

Welcome back, #JoshHazlewood! ❤️👏🏻#RCB’s strike bowler bags the prized scalp of #ShreyasIyer in his very first over, extending his dominance in this classic matchup! 🔥



LIVE NOW ➡ https://t.co/B4bnHnppgJ #IPLPlayoffs Qualifier 1 👉 #PBKSvRCB on Star Sports Network &… pic.twitter.com/G2mYI4ZFhp — Star Sports (@StarSportsIndia) May 29, 2025

4: जोश इंग्ल‍िस: हेजलवुड ने परफेक्ट बाउंसर फेंकी, इसे फाइनलेग पर खड़े भुवनेश्वर कुमार ने पकड़ने में कोई गलती नहीं की.

5: नेहाल वढेरा: यश दयाल की गेंद पर अनलकी रहे और गेंद बल्ले के इनसाइड एज पर स्टम्प पर जा टकराई.

6: शशांक सिंह: सुयश शर्मा की गुगली को पंजाब के कर‍िश्माई बल्लेबाज शशांक नहीं पढ़ पाए और क्लीन बोल्ड हो गए.

7: मुशीर खान: आईपीएल डेब्यू कर रहे मुशीर खान को सुयश ने शार्ट‍िश और म‍िड‍िल स्टम्प पर गेंद फेंकी, ज‍िसे एक्रॉस द लाइन खेलने के चक्कर में मुशीर LBW हो गए.

8: मार्कस स्टोइन‍िस: सुयश शर्मा की गुगली पढ़ने में पंजाब किंग्स के टॉप स्कोरर स्टोइन‍िस भी नाकाम रहे और 26 रन पर क्लीन बोल्ड हो गए.

9: हरप्रीत बरार: पुछल्ले बल्लेबाज बरार रोमार‍ियो शेफर्ड की शॉट ऑफ लेंग्थ गेंद पर क्लीन बोल्ड हो गए.

10: अजमतुल्लाह उमरजई: आख‍िरी विकेट के रूप में उमरजई 18 रन बनाकर जोश हेजलवुड की शॉट ऑफ लेंग्थ गेंद पर बल्ला अड़ा बैठे और जितेश शर्मा ने उड़ते ही कैच पकड़ लिया.