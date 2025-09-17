तो अब फाइनल हो गया है कि पाकिस्तान एशिया कप में नहीं खेलेगा. 17 सितंबर को उसने UAE संग मैच खेलने से इनकार कर दिया. भारत के साथ 14 सितंबर को हुए हैंडशेक विवाद के बाद जैसा पाकिस्तान कह रहा था, ठीक वैसा ही हुआ.
पूरे विवाद की शुरुआत 14 सितंबर को एशिया कप में भारत-पाकिस्तान के बीच हुए मुकाबले से हुइ र्. जहां पाकिस्तानी खिलाड़ियों से भारतीय टीम ने हाथ क्या नहीं मिलाया, इसके बाद तो वो ऐसे गुस्सा हो गए, जैसे भारतीय टीम ने क्या कर दिया हो.
इसके बाद बुधवार (17 सितंबर) तक इस पूरे मामले में कई चीजें घटनाक्रम सामने आई. पाकिस्तान ने इन 4 दिनों के दौरान मैच रेफरी एंडी पायक्रॉफ्ट को हटाने की डिमांड की थी. वहीं भारत के खिलाड़ियों को लेकर भी ICC के सामने शिकायत की थी. कुल मिलाकर पिछले 4 दिनों में यही लगा कि पाकिस्तान का दुख खत्म क्यों नहीं हो रहा है. वो पूरे 4 दिन तक बस हैंडशेक विवाद को लेकर बस बिलबिलाता नजर आया.
Coin falls in favour of Pakistan and they choose to bat first 🏏
Watch #INDvPAK LIVE NOW on the Sony Sports Network TV channels & Sony LIV.#SonySportsNetwork #DPWorldAsiaCup2025 pic.twitter.com/IU98kUSWda— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) September 14, 2025
14 सितंबर : पाकिस्तान को मैच हराया, हैंडशेक विवाद छाया
एशिया कप के महामुकाबले में सूर्या ब्रिगेड ने पाकिस्तान को एकतरफा मैच में 7 विकेट से हराया. वहीं इस मुकाबले में टॉस के दौरान भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने सलमान आगा से हाथ नहीं मिलाया. मैच खत्म होने के बाद भी पाकिस्तानी टीम भारतीय खिलाड़ियों से हाथ मिलाने के मिलने के लिए तरसती रही लेकिन भारतीय प्लेयर्स ने ड्रेसिंग रूम का गेट बंद कर लिया.
वहीं पोस्ट-मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में सूर्यकुमार यादव ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों संग हाथ ने मिलाने की वजह क्लियर की. सूर्यकुमार यादव ने कहा-हमारी सरकार और बीसीसीआई पूरी तरह से एकमत थे. हमने फैसला लिया कि हम सिर्फ खेल खेलने आए हैं और पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया. वहीं पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा पोस्ट-मैच सेरेमनी में मौजूद नहीं थे.
Pakistan waited for handshake but India went to the dressing room and closed the doors- Brutual 🔥💥 pic.twitter.com/sLEwce80DD— Megh Updates 🚨™ (@MeghUpdates) September 14, 2025
15 सितंबर: ACC के सामने की PCB ने शिकायत
भारत पाकिस्तान के No Handshake मोमेंट 15 सितंबर को पूरे क्रिकेट जगत में बवाल की वजह बन गया. इस मामले में पाकिस्तान टीम मैनेजर नवीद अख्तर चीमा ने ACC (एशियन क्रिकेट कांउसिल) में शिकायत की.
फिर दिन में पाकिस्तान ने खिसियाकर इस मामले में 14 सितंबर को मैच के रेफरी एंडी पायक्रॉफ्ट को इसमें घसीट लिया और मोहसिन नकवी का ट्वीट सामने आया. पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड ने ये आरोप लगाया कि एंडी पायक्रॉफ्ट ने दोनों टीमों के कप्तानों को टॉस के वक्त हाथ मिलाने से मना किया था.वहीं इसी दिन PCB ने अपने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट संचालन निदेशक को निलंबित कर दिया था.
15 सितंबर की देर रात ICC ने एशिया कप से मैच रेफरी एंडी पायक्रॉफ्ट को हटाने की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) की मांग को खारिज कर दिया है. आईसीसी ने मामले की जांच के बाद पीसीबी को अपने फैसले की जानकारी दी.
16 सितंबर: मैच से पहले की प्रेस कॉन्फ्रेंस की कैंसिल
मैच रेफरी पायक्रॉफ्ट को लगातार हटाने की मांग कर रहे PCB ने एशिया कप के बायकॉट की धमकी देने वाली पाकिस्तानी टीम ने यूएई के खिलाफ मैच से पहले मंगलवार को होने वाली अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस को कैंसिल कर दिया था.
17 सितंबर: फिर लिया यूटर्न, मैच खेलना से हटा
17 सितंबर आते-आते पाकिस्तान का UAE से खेलना तय माना जा रहा था. दोपहर तक पाकिस्तान ने एशिया कप से हटने की धमकी वापस ली. और बुधवार को वह यूएई के खिलाफ मैच खेलने की बात कही. इस मैच में एंडी पायक्रॉफ्ट की जगह रिची रिचर्डसन को मैच रेफरी बनाया दिया गया. लेकिन मैच की शुरुआत से कुछ घंटे पहले ही पाकिस्तान ने मैच खेलने से इनकार कर दिया.