साउथ अफ्रीका के ख‍िलाफ जब पाक‍िस्तान को 15 अक्टूबर को लाहौर टेस्ट में 93 रनों से जीत मिली. इस जीत के बाद भी ऐसा लगा कि पाकिस्तान‍ियों के सिर पर हैंडशेक विवाद अब भी सवार है. मैच जीतने के बाद कमेंट्री कर रहे पूर्व पाकिस्तानी कप्तान रमीज राजा और आम‍िर सोहेल ने हैंडशेक विवाद को याद लेकर फ‍िर से पुराना राग छेड़ द‍िया.

दरअसल, दो दिनों के भीतर दो बार पाकिस्तानी टीमों को अपने विरोधियों से हाथ मिलाने और हाई-फाइव लेने का मौका मिला है. पहले, भारतीय पुरुष जूनियर हॉकी टीम ने हाई-फाइव और हाथ मिलाकर बधाई दी. इसके बाद 24 घंटे से भी कम समय में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने पहले टेस्ट में साउथ अफ्रीका को 93 रन से हराया. इसके बाद पाकिस्तानी टीम को अफ्रीकी टीम ने हाथ मिलाकर बधाई दी.

ध्यान रहे एश‍िया कप में भारतीय टीम के ख‍िलाड़‍ियों ने 3 मैच (लीग मैच, सुपर 4 मैच, फाइनल मैच) के दौरान पाक‍िस्तानी ख‍िलाड़‍ियों से हाथ नहीं मिलाया था. वहीं मह‍िला वर्ल्ड कप के दौरान भी हरमनप्रीत कौर ने पाकिस्तानी कप्तान से हैंडशेक नहीं किया.

इन्हीं सब बातों को ध्यार रखकर आम‍िर सोहेल ने अफ्रीका के ख‍िलाफ म‍िली पाकिस्तानी टीम के जीत के बाद कहा- दोनों टीमों को हाथ मिलाते देख अच्छा लग रहा है. आजकल यह फैशन से बाहर हो गया है. रमीज राजा ने आगे बात जोड़ते हुए कहा- ये चीजें हाथ से बाहर हो गई हैं. वहीं उन्होंने इस दौरान खेल में स्पोर्ट्समैनश‍िप की भी वकालत की.

Advertisement

Aamir Sohail said, "Good to see both teams shaking hands, it’s getting out of fashion these days."



Ramiz Raja: "It’s getting out of hands." pic.twitter.com/7KebIbtFNf — Sheri. (@CallMeSheri1_) October 15, 2025

PAK vs SA के बीच लाहौर टेस्ट में क्या हुआ?

लाहौर में दो मैचों की टेस्ट सीरीज के पहले मुकाबले में पाकिस्तान टीम ने पहली पारी में 378 रन बनाए. टीम की ओर से इमाम-उल-हक, सलमान आगा ने 93-93 रन बनाए. वहीं अफ्रीकी टीम की ओर से टोनी डी जॉर्जी ने 171 गेंदों पर 104 रनों की पारी खेली. वहीं ओपनर रयान रिकेलटन ने भी 71 रन जोड़े. लेकिन नोमान अली ने 6 विकेट झटके और पाकिस्तानी टीम को 109 रनों की बढ़त दिलाई.

दूसरी पारी में अफ्रीकी टीम ने गेंदबाजी में वापसी की, जहां सेनुरन मुथुसामी (5/57) और साइमन हार्मर (4/51) ने शानदार गेंदबाजी की, नतीजतन पाकिस्तानी टीम 167 रनों पर दूसरी पारी में लुढ़क गई. इसके बाद अफ्रीकी टीम के सामने 277 रनों का टारगेट था. पर नोमान अली और शाहीन शाह आफरीदी ने दूसरी पारी में अफ्रीका के चार-चार विकेट झटके. जिससे अफ्रीका टीम 167 रनों पर ढेर हो गई. अब अफ्रीका और पाक‍िस्तान की टीम 20 अक्टूबर से रावलपिंडी में खेलने उतरेंगी.





---- समाप्त ----