PAK vs SA 1st Test Highlights: पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका को लाहौर में धो दिया, जीता हुए मैच हारे 'चोकर्स, 39 साल के नोमान अली बने हीरो

साउथ अफ्रीका को पाकिस्तान की टीम ने लाहौर में हुए पहले टेस्ट में 93 रनों से हरा दिया. सीरीज का दूसरा मुकाबला अब 20 अक्टूबर से रावलप‍िंडी में शुरू होगा.

आज (15 अक्टूबर) साउथ अफ्रीका और पाक‍िस्तान के बीच लाहौर टेस्ट रोमांचक मोड़ पर था. अफ्रीकी टीम को जीत के लिए 226 रन चाहिए थे, वहीं पाकिस्तान 8 विकेट को गिराने थे. कुल म‍िलाकर अफ्रीकी टीम को लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में जीत के लिए 276 रन चाहिए थे. पर अफ्रीकी टीम के विकेट लगातार ग‍िरते रहे.

अफ्रीकी टीम अगर थोड़ा डटकर खेलती और जल्द विकेट नहीं ग‍िरने देती तो मैच का नतीजा कुछ और हो सकता था. लेकिन अपने खेल से अफ्रीकी टीम ने अपना चोकर्स टैग एक बार फ‍िर दिखा दिया. चोकर्स... का मतलब है कि जीतने की स‍िचुएशन में मैच गंवा देना. अफ्रीकी टीम का इसका एक लंबा इत‍िहास रहा है.

खैर पहले टेस्ट मैच में पाकिस्तान के स्पिनरों ने शुरुआत में दम दिखाया. इसके बाद शाहीन शाह आफरीदी ने टेल-एंड बल्लेबाजों को पवेलियन भेजते हुए 93 रन की जीत सुनिश्चित की, जिससे साउथ अफ्रीका की रिकॉर्ड 10 टेस्ट की जीत की लगातार सीरीज टूट गई. पाकिस्तानी टीम के असली हीरो 39 वर्षीय नोमान अली रहे. ज‍िन्होंने पहली पारी में 6 तो दूसरी पारी में 4 विकेट लिए. नोमान 'प्लेयर ऑफ द मैच' रहे.

पाकिस्तान ने इस मुकाबले में पहली पारी में इमाम उल हक और सलमान आगा के 93-93 रनों की बदौलत खेलते हुए 378 रन बनाए थे. जवाब में अफ्रीकी टीम पहली में 269 रनों पर स‍िमट गई. टोनी डे जोरजी ने 104 रन बनाए थे. इसके बाद पाकिस्तानी टीम दूसरी पारी में महज 167 रनों पर सिमट गई. वहीं दूसरी पारी में अफ्रीकी टीम महज 183 रनों पर सिमट गई.



