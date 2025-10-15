scorecardresearch
 

Feedback

PAK vs SA 1st Test Highlights: पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका को लाहौर में धो दिया, जीता हुए मैच हारे 'चोकर्स, 39 साल के नोमान अली बने हीरो

पाकिस्तानी टीम ने साउथ अफ्रीका को 2 टेस्ट मैचों की सीरीज के पहले मुकाबले में हरा दिया. इस मैच में पाकिस्तानी टीम के लिए नोमान अली और शाहीन शाह आफरीदी हीरो साब‍ित हुआ. 'प्लेयर ऑफ द मैच' नोमान ने मैच में 10 विकेट हास‍िल किए.

Advertisement
X
नोमान अली (दाएं) लाहौर टेस्ट में प्लेयर ऑफ द मैच रहे (Photo: Getty)
नोमान अली (दाएं) लाहौर टेस्ट में प्लेयर ऑफ द मैच रहे (Photo: Getty)

साउथ अफ्रीका को पाकिस्तान की टीम ने लाहौर में हुए पहले टेस्ट में 93 रनों से हरा दिया. सीरीज का दूसरा मुकाबला अब 20 अक्टूबर से रावलप‍िंडी में शुरू होगा. 

आज (15 अक्टूबर) साउथ अफ्रीका और पाक‍िस्तान के बीच लाहौर टेस्ट रोमांचक मोड़ पर था. अफ्रीकी टीम को जीत के लिए 226 रन चाहिए थे, वहीं पाकिस्तान 8 विकेट को गिराने थे. कुल म‍िलाकर अफ्रीकी टीम को लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में जीत के लिए 276 रन चाहिए थे. पर अफ्रीकी टीम के विकेट लगातार ग‍िरते रहे. 

अफ्रीकी टीम अगर थोड़ा डटकर खेलती और जल्द विकेट नहीं ग‍िरने देती तो मैच का नतीजा कुछ और हो सकता था. लेकिन अपने खेल से अफ्रीकी टीम ने अपना चोकर्स टैग एक बार फ‍िर दिखा दिया. चोकर्स... का मतलब है कि जीतने की स‍िचुएशन में मैच गंवा देना. अफ्रीकी टीम का इसका एक लंबा इत‍िहास रहा है. 

खैर पहले टेस्ट मैच में पाकिस्तान के स्पिनरों ने शुरुआत में दम दिखाया.  इसके बाद शाहीन शाह आफरीदी ने टेल-एंड बल्लेबाजों को पवेलियन भेजते हुए 93 रन की जीत सुनिश्चित की, जिससे साउथ अफ्रीका की रिकॉर्ड 10 टेस्ट की जीत की लगातार सीरीज टूट गई. पाकिस्तानी टीम के असली हीरो 39 वर्षीय नोमान अली रहे. ज‍िन्होंने पहली पारी में 6 तो दूसरी पारी में 4 विकेट लिए. नोमान 'प्लेयर ऑफ द मैच' रहे. 

सम्बंधित ख़बरें

Pakistan's Babar Azam (R) in action in this frame
पाकिस्तानी खिलाड़ी को बता दिया भारत का कप्तान, जब कमेंट्री में पोलाक से हुई चूक 
Babar Azam
'ड्रामा करेगा...', बाबर आजम पर क्यों भड़के कमेंटेटर रमीज राजा, Video वायरल 
Mohsin Naqvi
'एश‍िया कप ट्रॉफी ह‍िलाना भी मत...', बड़बोले मोहस‍िन नकवी का नया फरमान 
Abrar Challeng Dhawan
Pak क्रिकेटर Abrar Ahmad ने Dhawan को दिया चैलेंज! 
AUS vs PAK Live score
WC: ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 107 रनों से रौंदा, बेथ मूनी ने जड़ा शतक 
Advertisement

पाकिस्तान ने इस मुकाबले में पहली पारी में इमाम उल हक और सलमान आगा के 93-93 रनों की बदौलत  खेलते हुए 378 रन बनाए थे. जवाब में अफ्रीकी टीम पहली में 269 रनों पर स‍िमट गई. टोनी डे जोरजी ने 104 रन बनाए थे. इसके बाद पाकिस्तानी टीम दूसरी पारी में महज 167 रनों पर सिमट गई. वहीं दूसरी पारी में अफ्रीकी टीम महज 183 रनों पर सिमट गई. 
 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement