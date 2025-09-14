एशिया कप 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच मैच को लेकर देश भर से कई प्रत‍िक्रियाएं सामने आ रही हैं. पहलगाम हमले में मारे गए कई पीड़ि‍त पर‍िवारों का दर्द छलका है. वहीं देश भर में इसे लेकर कई जगह से विरोध प्रदर्शन की खबरें भी सामने आ रही हैं.

दोनों देशों के बीच दुबई में रव‍िवार (14 स‍ितंबर) को रात 8 बजे मुकाबला होना है. इसी मैच को लेकर पहलगाम आतंकी हमले में अपने पति शुभम द्विवेदी को खो चुकीं ऐशान्या द्विवेदी की भी प्रत‍िक्रिया आई.

उन्होंने कहा- इस मैच के बाद पाकिस्तान फिर से पैसा होगा. वह फिर से खड़ा मजबूती से खड़ा होगा मजबूत होगा यह और जो जगहें ऑपरेशन सिंदूर में तबाह हुई थीं, वो उन्हें फिर से बनाया जाएगा.

#WATCH | Kanpur, UP: On India vs Pakistan match in Asia Cup 2025, Aishanya Dwivedi - wife of Pahalgam terror attack victim Shubham Dwivedi, says, "After the match, Pakistan will have money once again. It will stand up once again and the hotbeds that were destroyed during… pic.twitter.com/E2Iob9k13E — ANI (@ANI) September 14, 2025

ऐशान्या यहीं नहीं रुकी और मैच होने पर नाराजगी भरे लहजे में कहा- सबसे बड़ी चीज यह होगी कि यह तमाचा होगा, उन 26 लोगों की फैम‍िली (पहलगाम में जो लोग मारे गए) पर, जो पाकिस्तान देगा. पाकिस्तान इसके बाद फ‍िर आतंकवाद करेगा.

उन्होंने कहा कि हमारे लोगों के बस की बात नहीं है कि हम पाकिस्तान का बहिष्कार करें और उनके खिलाफ मैच न खेलें. अगर ऐसा होता, तो बीसीसीआई भारत-पाकिस्तान मैच की अनुमति नहीं देता... अगर हम बदलाव लाना चाहते थे तो हमें एशिया कप में हिस्सा ही नहीं लेना चाहिए था. आज बीसीसीआई और भारतीय क्रिकेटर देश की बात सोच भी नहीं रहे. मैं उनसे पीड़ितों को सम्मान देने की उम्मीद नहीं करती. ऐशान्या ने साफ कर दिया पाकिस्तान कुल मिलकर सुधरने वाला नहीं हैं, वो फ‍िर से आतंकी हमले करेगा.

जनता समझ रही पर BCCI नहीं...

ऐशान्या ने कहा जनता तो समझ रही कि पाकिस्तान संग मैच नहीं होना चाह‍िए, पर BCCI (भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड) इसे नहीं समझ पा रहा है. वहीं उन्होंने यह भी कि उनको BCCI से इस बात की उम्मीद नहीं है कि वो मैच के दौरान पहलगाम हमले की पीड़‍ितों को श्रद्धांजल‍ि देगा.

