'पाक‍िस्तान से मैच होना हमारे मुंह पर तमाचा...', पहलगाम हमले में मारे गए शुभम द्व‍िवेदी की पत्नी भड़कीं, BCCI को लताड़ा

'भारत-पाक‍िस्तान एश‍िया कप के बाद सबसे बड़ी चीज यह होगी कि पड़ोसी देश पास एक बार फ‍िर पैसा होगा. पाकिस्तान वापस से फ‍िर खड़ा होगा. ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो ठ‍िकाने खत्म हुए थे, वो फ‍िर खड़े होंगे. कुल म‍िलाकर यह मैच पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए लोगों के पर‍िवार के मुंह पर तमाचा होगा'. यह बातें पहलगाम हमले में मारे गए शुभम द्विवेदी की पत्नी ऐशान्या द्विवेदी ने कहीं.

पहलगाम हमले में शुभम द्विवेदी का न‍िधन हुआ था, उनके अंत‍िम संस्कार के दौरान पत्नी ऐशान्या द्विवेदी ब‍िलख पड़ी थीं. Photo: AP/File
पहलगाम हमले में शुभम द्विवेदी का न‍िधन हुआ था, उनके अंत‍िम संस्कार के दौरान पत्नी ऐशान्या द्विवेदी ब‍िलख पड़ी थीं. Photo: AP/File

एशिया कप 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच मैच को लेकर देश भर से कई प्रत‍िक्रियाएं सामने आ रही हैं. पहलगाम हमले में मारे गए कई पीड़ि‍त पर‍िवारों का दर्द छलका है. वहीं देश भर में इसे लेकर कई जगह से विरोध प्रदर्शन की खबरें भी सामने आ रही हैं. 

दोनों देशों के बीच दुबई में रव‍िवार (14 स‍ितंबर) को रात 8 बजे मुकाबला होना है. इसी मैच को लेकर पहलगाम आतंकी हमले में अपने पति शुभम द्विवेदी को खो चुकीं ऐशान्या द्विवेदी की भी प्रत‍िक्रिया आई.

उन्होंने कहा- इस मैच के बाद पाकिस्तान फिर से पैसा होगा. वह फिर से खड़ा मजबूती से खड़ा होगा मजबूत होगा यह और जो जगहें ऑपरेशन सिंदूर में तबाह हुई थीं, वो उन्हें फिर से बनाया जाएगा. 

यह भी पढ़ें: 'भाई ने गोल‍ियां खाईं, मुझे वो दे दो, फ‍िर पाकिस्तान से मैच खेलना...', पहलगाम हमले में मारे गए पीड़‍ित के पर‍िवार का छलका दर्द

ऐशान्या यहीं नहीं रुकी और मैच होने पर नाराजगी भरे लहजे में कहा- सबसे बड़ी चीज यह होगी कि यह तमाचा होगा, उन 26 लोगों की फैम‍िली (पहलगाम में जो लोग मारे गए) पर, जो पाकिस्तान देगा. पाकिस्तान इसके बाद फ‍िर आतंकवाद करेगा. 

उन्होंने कहा कि हमारे लोगों के बस की बात नहीं है कि हम पाकिस्तान का बहिष्कार करें और उनके खिलाफ मैच न खेलें. अगर ऐसा होता, तो बीसीसीआई भारत-पाकिस्तान मैच की अनुमति नहीं देता... अगर हम बदलाव लाना चाहते थे तो हमें एशिया कप में हिस्सा ही नहीं लेना चाहिए था. आज बीसीसीआई और भारतीय क्रिकेटर देश की बात सोच भी नहीं रहे. मैं उनसे पीड़ितों को सम्मान देने की उम्मीद नहीं करती. ऐशान्या ने साफ कर दिया पाकिस्तान कुल मिलकर सुधरने वाला नहीं हैं, वो फ‍िर से आतंकी हमले करेगा. 

जनता समझ रही पर BCCI नहीं... 
ऐशान्या ने कहा  जनता तो समझ रही कि पाकिस्तान संग मैच नहीं होना चाह‍िए, पर BCCI (भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड) इसे नहीं समझ पा रहा है. वहीं उन्होंने यह भी कि उनको BCCI से इस बात की उम्मीद नहीं है कि वो मैच के दौरान पहलगाम हमले की पीड़‍ितों को श्रद्धांजल‍ि देगा.

---- समाप्त ----
