'ट्रॉफी को छूने का एहसास अच्छा है', कप्तान सूर्या ने टी20 सीरीज जीत के बाद मोहसिन नकवी पर कसा तंज

भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पांच मैचों की टी20 सीरीज 2-1 से अपने नाम की. दोनों टीम्स के बीच 8 नवंबर (शनिवार) को ब्रिस्बेन के द गाबा में खेला गया आखिरी मैच बारिश की वजह से बेनतीजा रहा. कैनबरा में खेला गया सीरीज का पहला मैच भी धुल गया था. फिर ऑस्ट्रेलिया ने मेलबर्न टी20 मैच में चार विकेट से जीत हासिल की. वहीं होबार्ट (5 विकेट) और गोल्ड कोस्ट (48 रन) में खेले गए मुकाबले भारतीय टीम ने जीते.

सीरीज जीत के बाद भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने ऐसा बयान दिया, जिसने एशिया कप ट्रॉफी विवाद की याद दिला दी. सूर्या ने मोहसिन नकवी पर भी एक तरह से तंज कसा. बता दें कि भारतीय टीम ने एशिया कप 2025 तो जीत लिया था, लेकिन उसे ट्रॉफी अब तक नहीं मिली है. भारतीय टीम ने एशियन क्रिकेट काउंसिल (ACC) के चीफ मोहसिन नकवी के हाथों ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया था. इसके बाद नकवी ट्रॉफी लेकर फुर्र हो गए थे. एशिया कप ट्रॉफी एसीसी ऑफिस में ही है और अब तक भारत आई नहीं है.

सूर्यकुमार यादव ने मुस्कुराते हुए कहा, 'आखिरकार ट्रॉफी को छूकर बहुत अच्छा लग रहा है. जब मुझे सीरीज जीत की ट्रॉफी सौंपी गई, तो मैंने इसे अपने हाथों में महसूस किया. कुछ दिन पहले एक और ट्रॉफी भारत आई है. हमारी महिला टीम ने क्रिकेट वर्ल्ड कप जीत लिया है. वह ट्रॉफी घर आ चुकी है. अब इस ट्रॉफी को भी पकड़कर काफी अच्छा लगा.'

BCCI सचिव ने दिया अपडेट

इसी बीच भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड (BCCI) के सचिव देवजीत सैकिया ने एशिया कप ट्रॉफी विवाद को लेकर अपडेट दिया है. सैकिया ने बताया है कि बीसीसीआई अधिकारियों की मोहसिन नकवी के साथ एशिया कप ट्रॉफी विवाद को सुलझाने के लिए सकारात्मक बातचीत हुई है. सैकिया ने कहा, 'दोनों बोर्डों ने अच्छे माहौल में बातचीत की है और उम्मीद है कि आने वाले समय में इसका समाधान जल्दी होगा.'

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच गाबा टी20 मैच में बारिश के चलते महज 4.5 ओवर्स का खेल हो पाया, जिसमें टीम इंडिया ने बिना किसी नुकसान के 52 रन बनाए. यह सीरीज अगले साल फरवरी-मार्च में होने वाले टी20 विश्व कप के लिहाज से अहम थी. भारतीय टीम की अब अगली टी20 सीरीज साउथ अफ्रीका के खिलाफ होनी है. पांच मैचों की यह टी20 सीरीज 9 दिसंबर से शुरू होगी.

सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में भारतीय टीम टी20 क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन कर रही है. भारतीय टीम उनकी कप्तानी में एक भी टी20 सीरीज नहीं हारी है. सूर्या की कैप्टेंसी में भारतीय टीम ने सितंबर में हुए एशिया कप में पाकिस्तान को फाइनल समेत तीन मौके पर परास्त किया था.

