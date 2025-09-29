एशिया कप 2025 फाइनल में पाकिस्तान को हराकर खिताब जीतने वाली टीम इंडिया को ट्रॉफी भले ही नहीं मिली हो, लेकिन अब इस विवाद ने नया मोड़ ले लिया है. दरअसल, एसीसी अध्यक्ष और पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी पर आरोप है कि उन्होंने विजेता ट्रॉफी और मेडल अपने होटल के कमरे में ले गए. इस पर बीसीसीआई ने कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा है कि ट्रॉफी भारत भेजी जानी चाहिए, क्योंकि खिताब जीतने वाली टीम उसका असली हकदार है.

इस मुकाबले में तिलक वर्मा की शानदार अर्धशतकीय पारी और कुलदीप यादव गेंदबाजी की बदौलत टीम इंडिया ने रविवार को खेले गए एश‍िया कप फाइनल मुकाबले में पाकिस्तान को पांच विकेट से हराकर एशिया कप खिताब जीत लिया. यह उनका टी20 फॉर्मेट का दूसरा और एश‍िया कप की कुल नौवीं फाइनल में जीत रही.

भारत ने पहले गेंदबाजी करते हुए पाकिस्तान को 146 रन पर ऑलआउट कर दिया और फिर 147 रन के लक्ष्य को दो गेंद शेष रहते हासिल कर लिया. वर्मा ने 53 गेंदों पर नाबाद 69 रन की मैच जिताऊ पारी खेली, जबकि शिवम दुबे ने 22 गेंदों पर तेजतर्रार 33 रन बनाते हुए पांचवें विकेट के लिए 60 रन की अहम साझेदारी की.



इससे पहले कुलदीप यादव ने चार ओवर में 30 रन देकर चार विकेट झटककर शानदार प्रदर्शन किया. वहीं वरुण चक्रवर्ती (2/30), अक्षर पटेल (2/26) और जसप्रीत बुमराह (2/25) ने भी अहम विकेट हासिल किए.

पहले बल्लेबाजी करने उतरी पाकिस्तान की शुरुआत अच्छी रही. साहिबजादा फरहान (38 गेंदों में 57) और फखर जमां (35 गेंदों में 46) की जोड़ी ने 10 ओवर से भी कम समय में 84 रन जोड़कर बड़े स्कोर की नींव रखी, लेक‍िन इसके बाद 62 रन जोड़कर ट्रॉफी अपने नाम कर ली.



मैच के बाद भारत ने किया ट्रॉफी लेने से इनकार

एशिया कप 2025 जीतने के बाद टीम इंडिया ने एसीसी अध्यक्ष और पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया. इसे लेकर पूरे रात ड्रामा चला, इस दौरान नकवी स्टेज पर ही इंतजार करते रहे.

BCCI ने बताया अपना स्टैंड, नकवी से क्यों नहीं ली ट्रॉफी

मोहस‍िन नकवी से भारतीय टीम ने ट्रॉफी क्यों नहीं ली, इस पर अब बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया का बयान सामने आया है. नकवी ने कहा- भारत एक ऐसे देश के साथ युद्ध की स्थिति में है और उसी देश के एक नेता को हमें ट्रॉफी सौंपनी थी... हम ऐसे व्यक्ति से ट्रॉफी स्वीकार नहीं कर सकते जो उस देश का प्रतिनिधित्व करता है जो हमारे देश के खिलाफ युद्ध छेड़े हुए है. इसलिए हमने वह ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया.

ध्यान रहे नकवी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) चेयरमैन और एश‍ियन क्रिकेट काउंस‍िल (ACC) के प्रेस‍िडेंट हैं. वहीं वो पाक‍िस्तान सरकार में भी मंत्री भी हैं.

होटल के कमरे में नकवी ले गए ट्रॉफी

सैकिया ने आगे कहा- इसका मतलब यह नहीं है कि वह व्यक्ति हमारी ट्रॉफी और पदक, जो हमारी टीम को मिलने चाहिए, उन्हें अपने होटल के कमरे में ले जाए. यह बिल्कुल अस्वीकार्य है, और हमें उम्मीद है कि उनमें इतनी समझ होगी कि वे जल्द से जल्द वह ट्रॉफी भारत भेज दें. इससे कम से कम नैतिकता का कुछ स्तर तो बहाल होगा। हम आज (एश‍िया कप फाइनल ) के पुरस्कार वितरण समारोह में उस व्यक्ति के व्यवहार के खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज कराने जा रहे हैं.

