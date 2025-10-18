scorecardresearch
 

अगरकर को दिखाया शमी ने आईना... 7 विकेट लेकर विपक्षी टीम की तोड़ी कमर, टीम इंड‍िया में होगी वापसी!

मोहम्मद शमी ने तीनों फॉर्मेट को मिलाकर भारतीय टीम के लिए 197 मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 462 झटके. शमी ने चैम्पियंस ट्रॉफी 2025 में भारतीय टीम की खिताबी जीत में अहम भूमिका निभाई थी.

मोहम्मद शमी ने की उत्तराखंड के खिलाफ तूफानी गेंदबाजी (Photo: PTI)
रणजी ट्रॉफी 2025-26 में बंगाल की टीम ने अपना पहला मुकाबला उत्तराखंड के खिलाफ खेला है. कोलकाता के ईडन गार्डन्स में आयोजित एलीट ग्रुप-सी के इस मुकाबले में तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने गदर काटा. शमी ने बंगाल के लिए दोनों पारियों में शानदार गेंदबाजी की. शमी ने पहली पारी में 37 रन देकर तीन विकेट चटकाए. वहीं दूसरी इनिंग्स में उन्होंने 38 रन खर्च करके 4 विकेट झटके. यानी मैच में उन्होंने कुल सात विकेट अपने नाम किए.

मोहम्मद शमी ने शानदार प्रदर्शन करके चीफ सेलक्टर अजीत अगकर को आईना दिखाया है. अगरकर ने एक इंटरव्यू में कहा था कि शमी फिट नहीं थे, वो फिट होते तो जरूर ऑस्ट्रेलिया दौरे का हिस्सा होते.  शमी आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफी 2025 में भारत के लिए आखिरी बार खेले थे. उसके इसके बाद उन्होंने इंग्लैंड दौरा, एशिया कप और घर पर वेस्ट इंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज मिस किया है. अब शमी ऑस्ट्रेलिया दौरे का भी पार्ट नहीं है, जहां भारतीय टीम को तीन वनडे और पांच टी20 मुकाबले खेलने हैं. 

मोहम्मद शमी ने ऑस्ट्रेलिया दौरे से बाहर होने पर निराशा प्रकट की थी. शमी ने अजीत अगरकर पर एक तरह से निशाना साधा था. शमी ने कहा था, 'सेलेक्शन मेरे हाथ में नहीं है. अगर फिटनेस से जुड़ी कोई समस्या है, तो मुझे बंगाल के लिए भी खेलना नहीं चाहिए. अगर मैं चार दिवसीय क्रिकेट खेल सकता हूं, तो 50 ओवर का क्रिकेट भी खेल सकता हूं. मुझे और कुछ कहने की जरूरत नहीं है और किसी विवाद को बढ़ावा नहीं देना है.'

शमी ने आखिरी बार कब खेला टेस्ट मैच?
मोहम्मद शमी इंजरी से उबरने के बाद केवल 9 इंटरनेशनल मुकाबले खेल पाए हैं. शमी का भारत के लिए आखिरी टेस्ट मैच जून 2023 में था. अजीत अगरकर ने पहले बताया था कि शमी को टेस्ट टीम में जगह बनाने के लिए कुछ रेड बॉल मैच खेलने जरूरी होंगे. अगरकर ने कहा था, 'एक खिलाड़ी के रूप में हम जानते हैं कि वह क्या कर सकते हैं, लेकिन उन्हें कुछ क्रिकेट खेलना जरूरी है.'

मोहम्मद शमी की कातिलाना गेंदबाजी के चलते उत्तराखंड की टीम पहली पारी में 213 और दूसरी इनिंग्स में 265 रनों पर सिमट गई थी. बंगाल की टीम ने अपनी इनिंग्स में 323 रन  बनाए थे. पहली पारी के आधार पर बंगाल को 110 रनों की लीड मिली. यानी बंगाल को मुकाबला जीतने के लिए 156 रनों का टारगेट मिला.

बंगाल की प्लेइंग-11: अभिमन्यु ईश्वरन (कप्तान), अभिषेक पोरेल (विकेटकीपर), सुदीप कुमार घरामी, अनुस्तुप मजूमदार, सुदीप चटर्जी, सुमंत गुप्ता, विशाल सुनील भाटी, मोहम्मद शमी, आकाश दीप, सूरज सिंधु जायसवाल और ईशान पोरेल.

उत्तराखंड की प्लेइंग-11: कुणाल चंदेला (कप्तान), प्रशांत चोपड़ा (विकेटकीपर), भूपेन लालवानी, अवनीश सुधा, युवराज चौधरी, शाश्वत डंगवाल, जगदीश सुचित, अभय नेगी, जन्मेजय जोशी , राजन कुमार और देवेन्द्र सिंह बोरा.

