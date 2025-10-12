'सहवाग के तिहरे शतक का रिकॉर्ड तोड़ देंगे यशस्वी ', पूर्व भारतीय दिग्गज ने की भविष्यवाणी

भारत के पूर्व बल्लेबाज मोहम्मद कैफ ने यशस्वी जायसवाल की जमकर तारीफ की है. उन्होंने इस युवा ओपनर के टेम्परामेंट और कंसिस्टेंसी की सराहना करते हुए कहा कि जायसवाल में वह काबिलियत है जिससे वह वीरेंद्र सहवाग का टेस्ट क्रिकेट में ट्रिपल सेंचुरी का रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं. 23 वर्षीय बाएं हाथ के इस बल्लेबाज़ ने एक बार फिर अपनी क्लास दिखाई और दिल्ली में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट के पहले दिन शानदार 175 रन बनाए. हालांकि कप्तान शुभमन गिल के साथ गलतफहमी के चलते उनका रन आउट होना उनकी पारी का अंत साबित हुआ, लेकिन तब तक उन्होंने भारत को मज़बूत स्थिति में पहुंचा दिया था.
क्या बोले मोहम्मद कैफ
कैफ जायसवाल की परिपक्वता और शॉट चयन से प्रभावित दिखे और उन्होंने उनकी तुलना विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर से की. पूर्व क्रिकेटर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पूर्व में Twitter) पर लिखा, 'यशस्वी जायसवाल वह बल्लेबाज़ है जिसमें बड़ी पारियां खेलने का धैर्य है और नए रिकॉर्ड स्थापित करने की क्षमता है. शुरुआती 26 मैचों में उसके आंकड़े सचिन और विराट जैसे हैं. वह तेज़ स्ट्राइक रेट से रन बनाता है और उसकी सेंचुरीज़ ज़्यादातर भारत को जीत की राह पर ले जाती हैं. सहवाग का 300 वाला रिकॉर्ड, जायसवाल ही तोड़ेगा.'
भारत के दिग्गज ओपनर वीरेंद्र सहवाग (Virender Sehwag) टेस्ट क्रिकेट में ट्रिपल सेंचुरी लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज़ थे. उन्होंने यह कारनामा दो बार किया. 2004 में पाकिस्तान के खिलाफ मुल्तान (309 रन) और 2008 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ चेन्नई (319 रन) में.
कैफ की यह टिप्पणी ऐसे समय आई है जब जायसवाल अपने उम्र से परे प्रदर्शन दिखा रहे हैं. 24 साल की उम्र से पहले बतौर ओपनर 7 टेस्ट सेंचुरी लगाने वाले जायसवाल इस लिस्ट में सिर्फ ग्रेम स्मिथ (Graeme Smith) के बराबर हैं. यह आंकड़ा उन्हें भारत के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज़ों में से एक बनाता जा रहा है.
वास्तव में, भारत के लिए 24 साल से पहले सचिन तेंदुलकर के अलावा किसी ने इतनी टेस्ट सेंचुरी नहीं लगाई थीं. जायसवाल का आक्रामकता और धैर्य का बेहतरीन संतुलन उन्हें युवा पीढ़ी के बल्लेबाज़ों में अलग बनाता है.
जायसवाल के आउट होने के बाद कप्तान शुभमन गिल ने जिम्मेदारी संभाली और 129 रनों की नाबाद पारी खेली. वहीं गेंदबाज़ी में रवींद्र जडेजा (3/37) और कुलदीप यादव (1/45) ने वेस्टइंडीज पर शिकंजा कस दिया.