मिचेल स्टार्क गेंद से बरपाते हैं कहर, वाइफ एलिसा हीली भी कम नहीं... भारतीय टीम के लिए फिर बनीं सिरदर्द

भारतीय टीम के खिलाफ आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 के मुकाबले में 12 अक्टूबर (रविवार) को ऑस्ट्रेलियाई कप्तान एलिसा हीली ने बल्ले से धमाकेदार खेल दिखाया. एलिसा ने महज 107 गेंदों का सामना करते हुए 142 रन बनाए, जिसमें 21 चौके और तीन छक्के शामिल रहे. एलिसा की तूफानी इनिंग्स के दम पर कंगारू टीम ने 331 रनों का टारगेट एक ओवर बाकी रहते हासिल कर लिया.

एलिसा हीली पहली बार भारतीय टीम के लिए सिरदर्द नहीं बनी हैं. वूमेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2020 का फाइनल कौन भूल सकता है, जहां एलिसा ने 75 रनों की तूफानी पारी खेलकर भारत की खिताबी जीत का सपना तोड़ दिया था. एलिसा का शुमार ऑस्ट्रेलिया की बेहतरीन विकेटकीपर बल्लेबाजों में होता है. एलिसा अब तक ऑस्ट्रेलियाई महिला टीम के साथ दो वनडे वर्ल्ड कप और 6 टी20 वर्ल्ड कप खिताब जीत चुकी हैं.

दाएं हाथ की बल्लेबाज एलिसा हीली ने भारत के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों में 26.25 की औसत से 105 रन बनाए हैं. वहीं भारतीय टीम के खिलाफ 20 वूमेन्स वनडे इंटरनेशनल में एलिसा के नाम पर 44.23 की औसत से 752 रन दर्ज हैं. एलिसा ने भारत के विरुद्ध वूमेन्स ओडीआई में 2 शतक और 3 अर्धशतक लगाए. वूमेन्स टी20I में एलिसा ने भारतीय टीम के खिलाफ 29 मैचों में 25.13 के एवरेज से 578 रन बनाए हैं, जिसमें 5 अर्धशतक शामिल रहे.

एलिसा हीली का ऐसा है इंटरनेशनल रिकॉर्ड

एलिसा हीली अपनी तूफानी बैटिंग के लिए जानी जाती हैं. एलिसा ने ऑस्ट्रेलिया की महिला टीम के लिए 10 टेस्ट, 121 वनडे और 162 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले हैं. टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने 30.56 के एवरेज से 489 रन बनाए, जिसमें तीन अर्धशतक शामिल रहे. वहीं वूमेन्स ओडीआई में उनके नाम पर 35.15 की औसत से 3445 रन दर्ज हैं. इस दौरान उनके बल्ले से 6 शतक और 18 अर्धशतक निकले. वूमेन्स टी20 इंटरनेशनल में एलिसा ने 25.45 के एवरेज से 3054 रन स्कोर किए हैं, जिसमें 1 शतक और 17 अर्धशतक शामिल रहे.

35 साल की एलिसा हीली ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क की वाइफ हैं. स्टार्क खुद ही इंटरनेशनल क्रिकेट में बतौर गेंदबाज अपनी धाक जमा चुके हैं. 35 वर्षीय स्टार्क भी ऑस्ट्रेलियाई पुरुष टीम के साथ चार आईसीसी खिताब जीत चुके है. इसमें इसमें दो ओडीआई वर्ल्ड कप, एक टी20 वर्ल्ड कप और एक वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप खिताब शामिल है.

मिचेल स्टार्क के नाम कितने विकेट?

मिचेल स्टार्क ने ऑस्ट्रेलिया के लिए 100 टेस्ट, 127 ओडीआई और 65 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले हैं. टेस्ट क्रिकेट में स्टार्क ने 27.02 के एवरेज से 402 विकेट झटके हैं, जिसमें 16 पांच विकेट हॉल शामिल रहे. वहीं वनडे इंटरनेशनल में स्टार्क ने 23.40 की औसत से 244 विकेट अपने नाम किए. हाल ही में स्टार्क ने टी20 इंटरनेशनल से संन्यास लिया था. स्टार्क ने 65 इंटरनेशनल मैचों में 79 विकेट झटके.

मिचेल स्टार्क ने इंटरनेशनल क्रिकेट में 12 अर्धशतकों की मदद से 2997 रन भी बनाए हैं. देखा जाए तो स्टार्क ने भारत के खिलाफ तीनों फॉर्मेट को मिलाकर कुल 47 मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 34.11 की औसत से 103 विकेट झटके. अपने करियर में स्टार्क ने इससे ज्यादा विकेट (146) केवल इंग्लैंड के खिलाफ लिए हैं.

