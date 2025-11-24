IND vs SA: 93 रनों की पारी फिर 6 विकेट... मार्को जानसेन ने कई रिकॉर्ड किए ध्वस्त

मार्को जानसेन ने गुवाहाटी टेस्ट में इतिहास रच दिया. 25 वर्षीय जानसेन भारत के खिलाफ टेस्ट में अर्धशतक लगाने और छह विकेट झटकने वाले पहले दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ी बन गए हैं. पहली पारी में उनकी 93 रनों की तूफ़ानी पारी और 6/48 के घातक स्पेल ने दक्षिण अफ्रीका को मुकाबले में पूरी तरह हावी कर दिया है.

उनका यह स्पेल भारतीय उपमहाद्वीप में किसी भी लेफ्ट-आर्म पेसर द्वारा किए गए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनों में गिना जाने लगा है. पिच बल्लेबाज़ों के लिए अधिक मददगार थी, फिर भी जानसेन ने उछाल, मूवमेंट और लगातार दबाव डालते हुए मैच को अपने नाम किया.

What a spell of fast bowling 🔥



Marco Jansen bags his fourth five-wicket haul in Tests 👊

जानसेन के नाम जुड़ा ये रिकॉर्ड

साल 2000 के बाद भारत में किसी भी विदेशी खिलाड़ी द्वारा अर्धशतक और पांच विकेट लेने वाले दुर्लभ खिलाड़ियों की सूची में जानसेन अब शीर्ष पर हैं:

**मार्को जानसेन (दक्षिण अफ्रीका), गुवाहाटी, 2025 – 93 रन और 6/48

**निक्की बोए (दक्षिण अफ्रीका), बेंगलुरु, 2000 – 85 रन और 5/83

**जेसन होल्डर (वेस्टइंडीज), हैदराबाद, 2008 – 52 रन और पांच विकेट

छह विकेट लेकर जानसेन ने इस सूची में सबसे प्रभावशाली प्रदर्शन दर्ज किया. ऐसे विकेट पर जहां गेंदबाज़ों के लिए बहुत कम मदद थी. 489 के विशाल स्कोर का पीछा करते हुए भारत ने अच्छी शुरुआत की. यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल ने पारी को संभाला. जायसवाल ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अपना पहला टेस्ट अर्धशतक जमाया.

लेकिन जायसवाल के साइमन हार्मर को कैच आउट होने के बाद कहानी बदल गई. साई सुदर्शन भी जल्दी आउट हुए. चाय से पहले जैसे ही जानसन को गेंद सौंपी गई, उन्होंने तुरंत प्रभाव दिखाया. ध्रुव जुरेल ने गलत पुल शॉट खेला, ऋषभ पंत की आक्रामकता भारी पड़ी, नीतीश कुमार रेड्डी और रविंद्र जडेजा उछाल पर फंस गए. जसप्रीत बुमराह के आउट होते ही जानसन ने अपना छठा विकेट पूरा किया.

वॉशिंगटन सुंदर (48) और कुलदीप यादव ने थोड़ी देर तक संभालने की कोशिश की, लेकिन भारत 201 पर ढह गया. दक्षिण अफ्रीका ने फॉलो-ऑन नहीं दिया और दोबारा बल्लेबाज़ी शुरू की.

