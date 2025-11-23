IND vs SA: जानसेन ने गुवाहाटी में लगाए 7 छक्के, डिविलियर्स-डिकॉक के इस खास क्लब में हुई एंट्री

भारत-साउथ अफ्रीका के बीच गुवाहाटी में सीरीज का दूसरा और आखिरी मैच खेला जा रहा है. इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए मेहमान टीम ने 489 रन बना डाले. मुथुसामी ने शानदार शतक जड़ा. तो वहीं जानसेन ने भी 93 रनों की पारी खेली. हालांकि, वो शतक से चूक गए. लेकिन अपने टेस्ट करियर की इस सर्वश्रेष्ठ पारी में जानसेन ने कई कीर्तिमान अपने नाम किए.
जानसेन ने क्रीज पर आते ही छक्के और चौकों की बरसात की. भारतीय गेंदबाजों को विकेट के लिए तरसा दिया. उनकी इस पारी के चलते साउथ अफ्रीका 500 के करीब जा पहुंचा. अपनी पारी में जानसेन ने केवल 91 गेंदों का सामना किया. खास बात रही की उन्होंने 6 चौके और 7 छक्के लगाए. इसके साथ ही उन्होंने एक खास रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया है.
सिक्सर किंग की इस खास लिस्ट में अब जानसेन
साउथ अफ्रीका के लिए किसी टेस्ट मैच की एक पारी में सबसे ज्यादा छक्के लगाने की लिस्ट में अब जानसेन का नाम शामिल हो गया है. क्विंटन डिकॉक और एबी डिविलियर्स वाली इस लिस्ट में अब जानसेन भी शामिल हैं.
एबी डिविलियर्स ने साल 2009 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ केपटाउन में एक पारी में 7 छक्के लगाए थे. वहीं, डिकॉक ने 2021 में वेस्टइंडीज के खिलाफ 7 छक्के एक पारी में लगाए थे. वहीं, अब जानसेन ने भी भारत के खिलाफ भारत के मैदान पर 7 छक्के लगा दिए हैं.
अफरीदी की भी बराबरी की
भारत के खिलाफ टेस्ट मैच की एक पारी में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ी शाहिद आफरीदी के नाम है. उन्होंने 2006 में लाहौर के मैदान पर 7 छक्के लगाए थे. अब जानसेन भी उस लिस्ट में शामिल हो गए हैं.
बता दें कि पहले बल्लेबाजी करने उतरी साउथ अफ्रीका की ओर से मुथुसामी ने 109 रनों की पारी खेली और जानसेन ने 93 रन बनाए. वहीं, स्टब्स 49 रन बनाकर आउट हुए. भारतीय गेंदबाजों की बात करें तो सबसे सफल गेंदबाज कुलदीप यादव रहे जिन्होंने 4 विकेट झटके. वहीं, बुमराह-सिराज और जडेजा को 2-2 विकेट मिले.
गुवाहाटी टेस्ट में भारत की प्लेइंग 11: यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, ध्रुव जुरेल, ऋषभ पंत (कप्तान/विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा, नीतीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज
गुवाहाटी टेस्ट में साउथ अफ्रीका की प्लेइंग 11: एडेन मार्करम, रयान रिकेल्टन, ट्रिस्टन स्टब्स, टेम्बा बावुमा (कप्तान), टोनी डी जोरजी, वियान मुल्डर, काइल वेरेने (विकेटकीपर), साइमन हार्मर, मार्को जानसेन, सेनुरन मुथुसामी और केशव महाराज.