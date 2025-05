लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के बीच 27 मई को हुए मुकाबले में गजब का रोमांच देखने को मिला. इस मैच को LSG के जबड़े से छीनने का काम RCB के स्टैंडइन कैप्टन जितेश शर्मा ने किया.

जितेश शर्मा की नाबाद 85 रनों की धमाकेदार पारी की बदौलत रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) को 6 विकेट से हराकर आईपीएल क्वालिफायर 1 में अपनी जगह पक्की कर ली. अब आरसीबी गुरुवार को मुल्लांपुर में पंजाब किंग्स से भिड़ेगी.

For his scintillating match winning 33-ball 85*, Jitesh Sharma receives the Player of the Match award 👏



Relive his knock ▶ https://t.co/WTKKaGgSV5 #TATAIPL | #LSGvRCB pic.twitter.com/4z51CIo7H5 — IndianPremierLeague (@IPL) May 27, 2025

आरसीबी ने 228 रनों का बड़ा लक्ष्य 18.4 ओवर में 4 विकेट खोकर हासिल कर लिया. जितेश (85 रन 33 गेंद) ने मयंक अग्रवाल (41*) के साथ पांचवें विकेट के लिए नाबाद 107 रनों की साझेदारी कर टीम को जीत दिलाई. इस जीत से आरसीबी को 19 अंक मिले और वह नेट रन रेट के आधार पर तालिका में दूसरे स्थान पर रही. जितेश ने अपनी पारी में 6 छक्के और 8 चौके जड़े

एक समय 11.4 ओवर में RCB ने 123 रन पर अपने चार विकेट (कोहली, सॉल्ट, पाटीदार, लिव‍िंगस्टोन) गंवा दिए थे. इस दौरान खराब फॉर्म से जूझ रहे कप्तान रजत पाटीदार और लियाम लिविंगस्टोन (जो चोटिल टिम डेविड की जगह खेले) आठवें ओवर में ही विल ओरार्के की गेंदों पर आउट हो गए. उस समय आरसीबी को जीत के लिए अभी भी 103 रन चाहिए थे और रनरेट करीब 13 रन प्रति ओवर पहुंच गया था. इसके बाद मयंक और जितेश ने मोर्चा संभाला.

They are pumped up & HOW 🥳@RCBTweets enter the 🔝 2️⃣ with momentum led by their charismatic skipper Jitesh Sharma 🔥



Scorecard ▶ https://t.co/h5KnqyuYZE #TATAIPL | #LSGvRCB pic.twitter.com/N0YAz0f95u — IndianPremierLeague (@IPL) May 27, 2025

जितेश शर्मा जब 49 रन पर थे तो उनको द‍िग्वेश राठी की नो-बॉल ने बचा लिया था, जितेश को एक और मौका तब मिला जब ऋषभ पंत ने 57 रन पर रनआउट की अपील वापस ले ली. इसके बाद जितेश ने मैदान के बीच वाले हिस्से (‘V’ क्षेत्र) और फाइन लेग की तरफ जोरदार शॉट्स खेले.



वहीं मयंक अग्रवाल ने अपने पसंदीदा कट शॉट्स से प्वाइंट और कवर के बीच से बाउंड्री बटोरीं और बिना ज्यादा जोखिम लिए रन बनाए. शुरुआत में मयंक ने तेजी दिखाई, लेकिन जब उन्होंने देखा कि जितेश शानदार लय में हैं, तो उन्होंने संभलकर खेलना शुरू किया.

पाटीदार को इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर लाया गया था, इसलिए जितेश कप्तानी कर रहे थे. आखिर में, जितेश ने ओरार्के के एक ओवर में लगातार तीन छक्के मारकर मैच का अंत बेहद स्टाइल में किया. इससे पहले लक्ष्य का पीछा करते हुए आरसीबी की शुरुआत तूफानी रही. विराट कोहली (54) और फिल सॉल्ट (30) ने पहले 5.4 ओवर में 61 रन जोड़े। कोहली ने 27 गेंदों में अर्धशतक बनाया.

पंत ने जड़ा तूफानी शतक

इससे पहले बल्लेबाजी करते हुए लखनऊ की ओर से कप्तान ऋषभ पंत ने शानदार 118 रन (61 गेंद, 11 चौके, 8 छक्के) बनाए. पंत ने म‍िचेल मार्श (67) के साथ मिलकर दूसरे विकेट के लिए 152 रन जोड़कर टीम को 227/3 के स्कोर तक पहुंचाया. पंत ने इस सीजन की अपनी पहली और कुल दूसरी आईपीएल सेंचुरी बनाई.