Lords Host Ramadan Iftar: लंदन के लॉर्ड्स में पहली बार इफ्तार पार्टी, शामिल हुए कई दिग्गज इंग्लिश क्रिकेटर

इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ECB) के लिए 21 अप्रैल 2022 का दिन बेहद खास रहा. इस दिन इंग्लिश बोर्ड ने रमजान के मौके पर लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर पहली बार इफ्तार पार्टी का आयोजन किया. इसमें कई पूर्व और मौजूदा दिग्गज महिला-पुरुष क्रिकेटर भी शामिल हुए.

यह पार्टी ECB के IT हेल्पडेस्क की मैनेजर तमीना हुसैन ने आयोजित की. यह इफ्तार लॉर्ड्स के लॉन्ग रूम में हुई. इसके अंदर अजान हुई और नमाज भी अदा की गई. इसका वीडियो ईसीबी ने अपने ट्विटर अकाउंट से शेयर किया है.

इफ्तार पार्टी में हसन रसूल ने अजान दी

तमीना ने कहा, 'मैं क्रिकेट के इस घर में एक लॉन्ग रूम बनाना चाहती थी. मैं बहुत शुक्रगुजार हूं कि इस मौके पर यहां मौजूद हूं.' इसी मौके पर लॉर्ड्स में अजान भी हुई थी, जो हसन रसूल ने की थी. उन्होंने कहा, 'मैं इस दौरान प्राकृतिक और ऐतिहासिक चीजों को महसूस कर सकता था. मगर मैं इससे भी ज्यादा महसूस कर सकता था कि वहां हर कोई इंसानियत के साथ तालमेल बैठाकर वहां मौजूद रहा.'

On Thursday, the ECB hosted an Iftar in the Long Room at Lord’s to celebrate #Ramadan. The event brought together people from across the game to share a meal and open the fast of those practicing.



Read about the event from lead organiser @TameenaHussain ⬇️