प्रेग्नेेंट हुईं महिला से शादी रचाने वाली लेस्ब‍ियन क्रिकेटर, कभी व‍िराट कोहली को किया था शादी के लिए प्रपोज

डैनी वायट-हॉज ने इंस्टाग्राम पोस्ट के जर‍िए अपनी प्रेग्नेंसी और बेबी गर्ल के आने की खुशखबरी दी है. टी20 वर्ल्ड कप 2024 के बीच इंग्लैंड की स्टार महिला क्रिकेटर डैनी वायट हॉज ने महिला से ही शादी की थी. डैनी कभी कोहली को लेकर किए गए एक पोस्ट के कारण चर्चा में आई थीं.

विराट कोहली को कभी डैनी वॉयट हॉज ने साल 2014 में सोशल मीडिया के माध्यम से प्रपोज किया था (Photo: ITG)
इंग्लैंड की महिला क्रिकेटर डैनी वायट हॉज का कभी महिला पार्टनर पर द‍िल आया था, इसके बाद दोनों ने धूमधाम से सगाई की और उसके बाद शादी की. अब खबर है कि यह लेस्ब‍ियन कपल के घर में नन्हा मेहमान आने वाला है. 

ध्यान रहे इंग्लैंड की स्टार महिला क्रिकेटर डैनी वायट हॉज ने जॉजी हॉज से  टी20 वर्ल्ड कप 2024 के बीच शादी की थी. जॉर्जी पेशे से एक फुटबॉल एजेंट हैं. हाल ही में इंग्लैंड की ऑलराउंडर डैनी वायट हॉज और उनकी पार्टनर जॉर्जी वाय हॉज सूर्यास्त के समय पानी के किनारे खड़ी दिखती हैं.

वे अपने हाथों में अल्ट्रासाउंड की तस्वीरें पकड़े हुए हैं, जो उनकी प्रेग्नेंसी और आने वाले बच्चे की जानकारी दे रहा है. इस पोस्ट में इस लेस्ब‍ियन कपल ने बताया कि उनके घर में जल्द एक बेटी आने वाली है. 

वैसे डैनी वायट उस समय चर्चा में आई थीं, जब उन्होंने साल 2014 में विराट कोहली को शादी के लिए प्रपोज किया था. तब वायट ने लिखा था-कोहली मैरी मी. उस पोस्ट के बाद से तब सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया था. 

डैनी वॉयट ने अपने पोस्ट में क्या लिखा? 
डैनी वॉयट ने इंस्टाग्राम में अपने पोस्ट में क्या लिखा- हमारी छोटी वायट-हॉज आने वाली है! जल्द मिलते हैं, बेबी गर्ल. अब आपसे मिलने का इंतजार नहीं हो पा रहा है...हमारा दिल खुशी से भरा हुआ है. जो फोटो इस कपल ने शेयर किया उसमें दोनों के चेहरों पर खुशी साफ दिख रही है.

वैसे यह  खुशखबरी उस समय आई है जब डैनी वायट-हॉज महिला बिग बैश लीग (WBBL) में शानदार प्रदर्शन कर रही हैं. अपने आक्रामक बल्लेबाजी अंदाज और मैच का रुख बदल देने की क्षमता के लिए मशहूर वायट इस सीजन में लगातार बेहतरीन खेल दिखा रही हैं, जिससे उनका आत्मविश्वास और अनुभव पूरी तरह झलक रहा है. वैसे कपल को उनकी इस घोषणा के बाद शेफाली वर्मा, ड्वेन ब्रावो समेत कई क्रिकेटर्स ने बधाई दी है. 
kohli

डैनी वॉयट हॉज का क्रिकेट कर‍ियर 
34 साल की डैनी वॉयट हॉज की बात की जाए तो वो हाल में वनडे वर्ल्ड कप 2025 में खेलती दिखी थीं. वो 4 टेस्ट में 188 रन बना चुकी हैं. वहीं 120 वनडे में में उनके नाम 2074 रन हैं, इसके अलावा उन्होंने 27 विकेट भी झटके हैं. 178 टी20 इंटरनेशनल में डैनी के नाम 3335 रन और 46 विकेट हैं. 

WPL  2026 में किस टीम से खेलेंगी डैनी वॉयट हॉज 
WPL 2026 में डैनी वॉयट गुजरात जायंट्स की टीम से खेलती दिखेंगी. उनको 50 लाख रुपए की कीमत में फ्रेंचाइजी ने शामिल किया. वह WPL 2025 में RCB की टीम से खेलती दिखी थीं. जहां उन्होंने 6 मैचों में 137 रन बनाए थे. 

 

---- समाप्त ----
