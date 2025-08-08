KKR करेगी 24 करोड़ी खिलाड़ी की छुट्टी, कप्तानी भी बदलेगी, SRK इसे देंगे मौका!

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 को लेकर तैयारियां अभी से शुरू हो चुकी हैं. खिलाड़ियों के ट्रेड को लेकर भी चर्चाओं का बाजार गर्म है. क्रिकबज की रिपोर्ट के मुताबिक कप्तान संजू सैमसन ने राजस्थान रॉयल्स (RR) फ्रेंचाइजी से कहा है कि उन्हें अगले सीजन से पहले ट्रेड या टीम से रिलीज किया जाए.

अब टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर आकाश चोपड़ा का मानना है कि कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) को संजू सैमसन को अपनी टीम में लाने के लिए कोशिश करनी चाहिए. चोपड़ा का मानना है कि अगर केकेआर वेंकटेश अय्यर को रिलीज कर दे, तो करीब 24 करोड़ रुपये पर्स में आएंगे, जिससे वे संजू सैमसन को अपने साथ जोड़ सकते हैं.

आकाश चोपड़ा का कहना काफी हद तक सही है क्योंकि बॉलीवुड शाहरुख खान की सहमालिकाना हक वाली इस टीम के पास भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज नहीं है. पिछले सीजन में क्विंटन डिकॉक और रहमानुल्लाह गुरबाज जैसे विदेशी खिलाड़ी केकेआर के लिए कुछ खास नहीं कर पाए थे. ऐसे में दोनों में से किसी एक को प्लेइंग-11 में रखना केकेआर के लिए मजबूरी बन गया था.

...तो KKR से आउट होगा ये क्रिकेटर!

उधर वेंकटेश अय्यर भी केकेआर की उम्मीदों पर बिल्कुल खरे नहीं उतर पाए थे. वेंकटेश ने आईपीएल 2025 में कुल 7 पारियों में 20.28 की औसत और 139.21 के स्ट्राइक-रेट महज 142 रन बनाए थे. वेंकटेश को कोलकाता नाइट राइडर्स ने 23.75 करोड़ रुपये की भारी भरकम कीमत में अपने साथ जोड़ा था. यानी वेंकटेश अपने प्राइस टैग को जस्टिफाई नहीं कर सके. उन्हें रिलीज करना केकेआर के लिए घाटे का सौदा नहीं होगा.

आकाश चोपड़ा ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, 'केकेआर को संजू सैमसन को अपने साथ जोड़ने की सबसे ज्यादा जरूरत है. टीम के पास एक बेहतरीन भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज नहीं है. अगर केकेआर चाहे तो वेंकटेश अय्यर को रिलीज कर करीब 24 करोड़ रुपये का बजट बना सकते हैं, साथ ही संजू सैमसन को कप्तान बनाकर टीम की किस्मत बदल सकते हैं.

आकाश चोपड़ा ने ये भी कहा कि आईपीएल 2025 बतौर बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे उतने निरंतर नहीं दिखे. ऐसे में संजू सैमसन का आना टीम के लिए बड़ा बदलाव साबित हो सकता है. आईपीएल 2025 में संजू सैमसन चोटों से जूझते रहे, जिसके कारण वो सिर्फ 9 मैच खेल पाए. सैमसन की अनुपस्थिति में रियान पराग ने राजस्थान रॉयल्स की कप्तानी की थी.

संजू सैमसन को कप्तान बनाना चाहेगी KKR?

पांच बार की चैम्पियन टीम चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) भी संजू सैमसन में दिलचस्पी दिखा रही है. लेकिन आकाश चोपड़ा का मानना है कि सैमसन की जरूरत KKR को ज्यादा है क्योंकि टीम को एक भारतीय कप्तान और विकेटकीपर की तलाश है. अगर केकेआर वेंकटेश को रिलीज कर संजू सैमसन को टीम में लाती है, तो आईपीएल 2026 में यह टीम नए हौसले के साथ मैदान में उतर सकती है.

