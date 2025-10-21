केशव महाराज ने रचा इतिहास... पाकिस्तानी टीम के खिलाफ झटके 7 विकेट, लगी रिकॉर्ड्स की झड़ी

पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का आखिरी मुकाबला रावलपिंडी के रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है. इस मुकाबले में साउथ अफ्रीका के अनुभवी स्पिनर केशव महाराज ने शानदार प्रदर्शन किया है. महाराज ने पाकिस्तान की पहली पारी में 102 रन देकर सात विकेट चटकाए. इसके चलते पाकिस्तानी टीम पहली पारी में 333 रनों पर सिमट गई.
केशव महाराज ने इस शानदार गेंदबाजी के चलते कुछ जबरदस्त रिकॉर्ड बनाए हैं. किसी साउथ अफ्रीकी गेंदबाज का पाकिस्तानी धरती पर टेस्ट में ये सबसे शानदार प्रदर्शन रहा. महाराज ने पॉल एडम्स का रिकॉर्ड तोड़ दिया. एडम्स ने अक्टूबर 2003 में लाहौर टेस्ट मैच की दूसरी पारी में 128 रन देकर 7 विकेट झटके थे.
केशव महाराज ऐसे पहले विदेशी गेंदबाज हैं, जिन्होंने रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में पाकिस्तान के खिलफ टेस्ट पारी में सात या उससे ज्यादा विकेट झटके हैं. महाराज ने पाकिस्तान के लोअर मिडिल ऑर्डर और निचले क्रम को धराशायी करते हुए यह उपलब्धि हासिल की. दूसरे दिन (21 अक्टूबर) के खेल के पहले सत्र में उन्होंने पांच विकेट लिए. वहीं पहले दिन के खेल में महाराज ने बाबर आजम और शान मसूद को पवेलियन भेजा था.
केशव महरााज बाएं हाथ के ऐसे दूसरे स्पिनर हैं, जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ उसकी धरती पर टेस्ट पारी में सात विकेट झटके. महाराज से पहले सिर्फ वेस्टइंडीज के जोमेल वॉरिकन ने यह कारनामा किया था. वॉरिकन ने इस साल जनवरी में मुल्तान टेस्ट मैच में पाकिस्तान की दूसरी पारी में 32 रन देकर सात विकेट हासिल किए थे.
देखा जाए तो पाकिस्तान के खिलाफ उसकी धरती पर सिर्फ 11 गेंदबाजों ने टेस्ट पारी में सात या उससे अधिक विकेट लिए हैं. इसमें टीम इंडिया के पूर्व कप्तान कपिल देव का नाम भी शामिल है.
रावलपिंडी टेस्ट के दूसरे दिन सलमान अली आगा और सऊद शकील ने पाकिस्तान के लिए सधी शुरुआत की. दोनों ने छठे विकेट के लिए 70 रनों की साझेदारी की, जिसके चलते पाकिस्तान का स्कोर 300 के पार पहुंचा. फिर केशव महाराज ने जल्द ही साउथ अफ्रीकी टीम की वापसी कराते हुए सलमान को 46 रनों के स्कोर पर आउट किया. फिर अपने अगले ओवर में उन्होंने शकील को पवेलियन भेजा.
इसके बाद पाकिस्तानी टीम का निचला क्रम तहस-नहस हो गया. केशव महाराज की सटीक लाइन और लेंथ ने पाकिस्तानी टीम को पहली पारी में ज्यादा रन नहीं बनाने दिए. तेज गेंदबाज कगिसो रबाडा और स्पिनर साइमन हार्मर ने भी महाराज का बखूबी साथ दिया. महाराज पहले टेस्ट मैच में नहीं खेले थे, जिसमें पाकिस्तान ने 93 रनों से जीत दर्ज की थी. महाराज की इस शानदार गेंदबाजी ने साउथ अफ्रीकी टीम में आत्मविश्वास पैदा किया है.
पाकिस्तान में टेस्ट पारी में 7 या उससे ज्यादा विकेट (विदेशी स्पिनर्स)
लिंडसे क्लाइन (ऑस्ट्रेलिया)- लाहौर, 1959
फिल एडमंड्स (इंग्लैंड)- कराची, 1978
रे ब्राइट (ऑस्ट्रेलिया)- कराची, 1980
स्टीफन ब्रूक (न्यूजीलैंड)– हैदराबाद (सिंध), 1984
पॉल एडम्स (साउथ अफ्रीका)- लाहौर, 2003
जॉमेल वॉरिकन (वेस्ट इंडीज)- मुल्तान, 2025
केशव महाराज (साउथ अफ्रीका)- रावलपिंडी, 2025