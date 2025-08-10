'...वह देखने लायक था', शुभमन गिल की कप्तानी पर करुण नायर ने किया बड़ा खुलासा

भारतीय बल्लेबाज करुण नायर ने इंग्लैंड के खिलाफ हालिया टेस्ट सीरीज में नए कप्तान शुभमन गिल की शांत और संतुलित कप्तानी की जमकर तारीफ की. यह वही सीरीज थी जिसमें नायर ने आठ साल से अधिक के इंतजार के बाद टीम इंडिया में वापसी की.

रोहित शर्मा और विराट कोहली के टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद, और मुख्य कोच गौतम गंभीर की "टीम-फर्स्ट" सोच के साथ, भारत ने एक ट्रांज़िशन दौर में सीरीज़ खेली. इसी बदलाव के तहत 2017 के बाद पहली बार नायर को टीम में मौका मिला. लगभग 3000 दिनों के इंतजार के बाद, 33 वर्षीय नायर फिर से सफेद जर्सी में लौटे और भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज़ 2-2 से ड्रॉ कराई.

गिल की कप्तानी पर क्या बोले नायर



ESPNcricinfo से बातचीत में नायर ने कहा कि गिल की कप्तानी भारत की लगातार अच्छे प्रदर्शन का बड़ा कारण रही.

नायर बोले, 'शुभमन ने जिस तरह सभी को एकजुट रखा और खिलाड़ियों को प्रोत्साहन दिया, वह देखने लायक था. शुरुआत से ही उनकी बातचीत बहुत स्पष्ट थी. बल्लेबाज और कप्तान दोनों रूप में जो उन्होंने किया, वह गौतम भाई (गौतम गंभीर) की सोच को दर्शाता है.'

गिल का कप्तान के रूप में पहला विदेश दौरा इंग्लैंड में हुआ और यह 2-2 की बराबरी के साथ खत्म हुआ. आखिरी टेस्ट (ओवल) में भारत ने रोमांचक जीत दर्ज की. सिर्फ 25 साल की उम्र में गिल ने न केवल नेतृत्व की परीक्षा पास की, बल्कि बल्ले से भी छा गए. उन्होंने सीरीज़ में 754 रन बनाए, जिसमें एक डबल सेंचुरी और एक सेंचुरी (एजबेस्टन टेस्ट में) शामिल थी.

करुण नायर के लिए वापसी थोड़ी कड़वी-मीठी रही. पहले चार मैचों में वे बड़ी पारी में बदलने से चूक गए, लेकिन ओवल टेस्ट में उन्होंने पहली पारी में अहम 57 रन बनाए, जो भारत की सीरीज़ बराबर कराने वाली जीत में निर्णायक साबित हुए.

गिल की कप्तानी में भारत की युवा और अनुभवहीन टीम ने इंग्लैंड जैसी फुल-स्ट्रेंथ टीम के खिलाफ जुझारूपन दिखाया. ओवल की जीत, गिल की रणनीतिक समझ और शानदार बल्लेबाज़ी ने उन्हें लंबे समय के लिए भारत के टेस्ट कप्तान के रूप में मजबूत दावेदार बना दिया है.



