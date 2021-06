1983 World Cup: पूरे टूर्नामेंट में कपिल देव के हैंडबैग में थी शैंपेन की बोतल, पढ़िए किस्सा

टीम इंडिया ने 25 जून 1983 को 38 साल पहले भारत को पहला विश्व कप (1983 World Cup) का खिताब दिलाया था. 25 जून 1983 को कपिल देव की अगुवाई वाली टीम इंडिया ने वेस्टइंडीज को हराकर इतिहास रचा था. इस जीत की यादें तत्कालीन टीम इंडिया के हीरोज ने 'आजतक' से साझा की.

इस दौरान कपिल देव ने खुलासा किया कि उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में अपने हैंडबैग में शैंपेन की बोतल रखी थी. वरिष्ठ पत्रकार राजदीप सरदेसाई से बातचीत के दौरान 1983 विश्व कप में टीम इंडिया के कप्तान रहे कपिल देव ने अपनी सबसे पसंदीदा याद को भी साझा किया.

उन्होंने कहा कि 'मेरी पसंदीदा याद तब थी जब जेफ डूजन (वेस्टइंडीज के खिलाड़ी) आउट हो गए और वह जमीन पर गिर गए. जिमी अमरनाथ ने स्टंप उखाड़ने की कोशिश की लेकिन असफल रहे. मुझे लगता है कि यह मेरे लिए सबसे खास क्षण था क्योंकि वह 1983 विश्व कप का आखिरी विकेट था.'

