सचिन तेंदुलकर ने बताई टीम इंडिया की हार की वजह, कोहली-पुजारा पर दिया बयान

न्यूजीलैंड ने वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप (WTC) के फाइनल में टीम इंडिया को हराकर करोड़ों भारतीयों का सपना तोड़ दिया. इस महामुकाबले से पहले टीम इंडिया को लेकर बड़े-बड़े दावे किए गए थे. कई दिग्गजों ने टीम इंडिया की जीत की भविष्यवाणी की थी.

पूरे टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करने वाली टीम इंडिया से फाइनल में कहां चूक गई, ये टीम मैनेजमेंट के लिए सोचने का विषय है. इस बीच, मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने अपने ट्विटर अकाउंट पर टीम इंडिया के हार की वजह बताई है.

सचिन तेंदुलकर ने लिखा, ' वर्ल्ड टेस्ट चैंम्पियनशिप 2021 खिताब जीतने के लिए न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम को बधाई. आप ने शानदार खेल दिखाया. निश्चिततौर पर टीम इंडिया इस प्रदर्शन से निराश होगी. मैंने पहले ही कहा था कि पहले 10 ओवर अहम होंगे. भारत ने विराट कोहली और चेतेश्वर पुजारा के विकेट 10 गेंद के भीतर ही गंवा दिए. इसी वजह से टीम पर दबाव बढ़ गया था.

Congrats @BLACKCAPS on winning the #WTC21. You were the superior team.#TeamIndia will be disappointed with their performance.



As I had mentioned the first 10 overs will be crucial & 🇮🇳 lost both Kohli & Pujara in the space of 10 balls & that put a lot of pressure on the team. pic.twitter.com/YVwnRGJXXr