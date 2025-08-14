scorecardresearch
 

'जानवर भी प्यार के हकदार...', आवारा कुत्तों के सपोर्ट में टीम इंडिया के पूर्व कप्तान कपिल देव, की भावुक अपील

कपिल देव को भारतीय क्रिकेट इतिहास का सबसे महान ऑलराउंडर माना जाता है. कपिल देव ने भारतीय टीम के लिए 131 टेस्ट और 225 वनडे मुकाबले खेले हैं.

आवारा कुत्तों के हक में बोले टीम इंडिया के पूर्व कप्तान कपिल देव (Photo: PTI)
सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में दिल्ली और NCR में सड़कों से आवारा कुत्तों को पकड़कर शेल्टर होम में रखने और उनकी नसबंदी करने का आदेश पारित किया था. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली और NCR प्रशासन को आदेश दिया था कि आवारा कुत्तों को दोबारा सार्वजनिक जगहों पर ना छोड़ा जाए. अब इस मामले में टीम इंडिया के पूर्व कप्तान कपिल देव की एंट्री हो गई है. कपिल देव ने आवारा कुत्तों से निपटने के लिए संवेदनशील और मानवीय विकल्प अपनाने की अपील की है.

कपिल देव का मानना है कि जानवर भी प्य़ार के हकदार हैं. सुप्रीम कोर्ट के इस इस निर्देश से पशु अधिकार कार्यकर्ताओं में चिंता की लकीरें पैदा हो गई हैं. उनका मानना है कि इससे शेल्टर हाउस में भीड़भाड़ बढ़ेगी और जानवरों का सही से देखभाल नहीं हो पाएगा. पशु कल्याण संस्था पेटफैमिलिया के लिए जारी वीडियो संदेश में कपिल देव ने आवारा कुत्तों की रक्षा के लिए अधिकारियों से भावुक अपील की.

यह भी पढ़ें: आवारा कुत्तों पर SC का फैसला सुरक्षित, देखें सुनवाई में कोर्ट ने क्या कहा

कपिल देव ने कहा, 'मुझे पता है कि कुत्तों के बारे में बहुत कुछ कहा जा रहा है. लेकिन एक नागरिक के तौर पर मैं मानता हूं कि वे सबसे सुंदर प्राणी हैं. इसलिए मैं अधिकारियों से अनुरोध करता हूं कि उनका ख्याल रखें, उन्हें बेहतर जिंदगी दें और उन्हें बाहर न फेंकें.' कपिल देव लंबे समय से आवारा कुत्तों के हक में आवाज उठाते रहे हैं.

साल 2023 में कपिल देव ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया था और पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के उन प्रावधानों को चुनौती दी थी, जa आवारा कुत्तों को नष्ट करने की अनुमति देते थे. नवंबर 2022 में दिल्ली में एक कुत्ते की हत्या कर दी गई थी, जिसने उन्हें इस मामले को सुप्रीम कोर्ट तक ले जाने के लिए भी प्रेरित किया.

कपिल देव के लिए यह मुद्दा सिर्फ नीतिगत नहीं, बल्कि नैतिक जिम्मेदारी का भी है. कपिल देव का कहना है कि सुरक्षित शेल्टर होम, बेहतर पशु-चिकित्सा सुविधाएं और लंबी अवधि की देखभाल की रणनीतियां बनाई जानी चाहिए. ताकि लोगों की सुरक्षा भी बनी रहे और जानवरों की गरिमा से समझौता भी न हो. कपिल जैसे पेट लवर्स कोर्ट के इस फैसले का विरोध कर रहे हैं. उधर सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को अब तीन जजों की स्पेशल बेंच को भेज दिया है, जो पूरे मामले पर बड़ा फैसला लेने वाली है.

कपिल देव का कैसा रहा इंटरनेशनल रिकॉर्ड?
कपिल देव को भारतीय क्रिकेट इतिहास का सबसे महान ऑलराउंडर माना जाता है. कपिल देव ने भारत के लिए 131 टेस्ट और 225 वनडे मुकाबले खेले हैं. टेस्ट मैचों में कपिल देव ने 434 विकेट लिए और 5248 रन बनाए. वहीं वनडे इंटरनेशनल में कपिल देव के नाम पर 253 विकेट और 3783 रन दर्ज हैं. कपिल देव की कप्तानी में भारतीय टीम ने 1983 के क्रिकेट वर्ल्ड कप में ऐतिहासिक जीत हासिल की थी. उस जीत ने भारतीय क्रिकेट को नया आयाम दिया था.

