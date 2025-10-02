scorecardresearch
 

IND vs WI: जसप्रीत बुमराह ने लगाई रिकॉर्ड्स की झड़ी, कपिल देव समेत कई दिग्गजों को छोड़ा पीछे

जसप्रीत बुमराह ने अहमदाबाद टेस्ट में वेस्टइंडीज के खिलाफ घातक गेंदबाजी करते हुए तीन विकेट लिए. इस दौरान उन्होंने 2025 में सबसे ज्यादा बोल्ड आउट करने वाले गेंदबाज बनने का रिकॉर्ड बनाया और भारत में अपने 50 टेस्ट विकेट पूरे कर कपिल देव को पीछे छोड़ दिया.

जसप्रीत बुमराह ने लगाई रिकॉर्ड्स की झड़ी. (Photo: Getty)
अहमदाबाद में भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच में जसप्रीत बुमराह ने शानदार गेंदबाजी करते हुए इतिहास रच दिया. वेस्टइंडीज की पहली पारी में बुमराह ने घातक स्पेल डालते हुए तीन विकेट हासिल किए. खास बात यह रही कि उन्होंने इनमें से दो बल्लेबाजों को बोल्ड आउट किया. इसी के साथ बुमराह ने 2025 में सबसे ज्यादा बार बल्लेबाजों को बोल्ड करने वाले गेंदबाज का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया.

साल 2025 में सबसे ज्यादा बोल्ड करने वाले गेंदबाज

जसप्रीत बुमराह इस साल टेस्ट क्रिकेट में अब तक 12 बल्लेबाजों को बोल्ड आउट कर चुके हैं. इस सूची में उनके बाद मोहम्मद सिराज (9) और शमर जोसेफ (9) का नाम है. वहीं मिचेल स्टार्क (7), स्कॉट बोलैंड (6) और जोमेल वारिकन (6) भी इस सूची में शामिल हैं. अगर इंटरनेशनल क्रिकेट की बात करें तो बुमराह 2025 में अब तक 15 विकेट बोल्ड आउट के जरिए ले चुके हैं. यह किसी भी फुल-मेंबर गेंदबाज द्वारा इस साल का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है.

भारतीय दिग्गजों की लिस्ट में बुमराह

बुमराह अब इंटरनेशनल क्रिकेट में 147 बोल्ड विकेट ले चुके हैं और वह भारत के लिए इस मामले में चौथे स्थान पर हैं. उनसे आगे अनिल कुंबले (186), कपिल देव (167) और रविचंद्रन अश्विन (151) हैं. बुमराह ने रवींद्र जडेजा (145) को पीछे छोड़ते हुए इस सूची में बढ़त बना ली है.

भारत में सबसे तेज 50 विकेट पूरे

अहमदाबाद टेस्ट में बुमराह ने एक और बड़ा मुकाम हासिल किया. उन्होंने भारत में खेलते हुए अपने 50 टेस्ट विकेट पूरे कर लिए. बुमराह ने केवल 24 पारियों में यह उपलब्धि हासिल की और कपिल देव का रिकॉर्ड तोड़ दिया. कपिल देव ने भारत में 50 टेस्ट विकेट 25 पारियों में पूरे किए थे. अब बुमराह और जवागल श्रीनाथ संयुक्त रूप से भारत में सबसे तेज 50 विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज बन गए हैं. उनके बाद कपिल देव (25), इशांत शर्मा (27) और मोहम्मद शमी (27) का नाम आता है.

घरेलू धरती पर नया इतिहास

बुमराह ने घरेलू धरती पर 17 की बेहतरीन औसत से 50 विकेट पूरे किए हैं. एशियाई परिस्थितियों में खेलने वाले गेंदबाजों में यह अब तक का सर्वश्रेष्ठ औसत है. इसके अलावा, बुमराह भारत के पहले तेज गेंदबाज बने हैं जिन्होंने WTC में घर पर 50 विकेट पूरे किए. उनसे पहले केवल रविचंद्रन अश्विन (149) और रवींद्र जडेजा (94) ने यह उपलब्धि हासिल की थी, लेकिन दोनों स्पिनर हैं.

वेस्टइंडीज की पहली पारी 162 रन पर सिमट गई. भारत की ओर से मोहम्मद सिराज ने 4 और जसप्रीत बुमराह ने 3 विकेट चटकाए. वहीं, कुलदीप यादव और वाशिंगटन सुंदर ने एक-एक सफलता हासिल की.

