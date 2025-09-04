जसप्रीत बुमराह या शोएब अख्तर, ज्यादा खतरनाक कौन? भारत के एक्स-क्रिकेटर का चौंकाने वाला जवाब

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व टेस्ट सलामी बल्लेबाज आकाश चोपड़ा ने बेहद मजेदार सवाल का जवाब दिया. हाल ही में उनसे जसप्रीत बुमराह और पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर को लेकर सवाल किया गया था. उनसे इन दोनों खिलाड़ियों में से एक का चुनाव करने के लिए कहा गया. यहां उन्होंने भारतीय स्टार के साथ आगे बढ़ने का फैसला लिया.

बुमराह अब तक भारत के लिए 48 टेस्ट खेलकर 219 विकेट ले चुके हैं. वहीं 89 वनडे में 149 और 70 टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों में 89 विकेट उनके नाम दर्ज हैं. उनका कहना है कि बुमराह का गेंदबाजी एक्शन और धार किसी भी बल्लेबाज को दबाव में ला देती है.

दूसरी ओर, शोएब अख्तर ने 46 टेस्ट मैच खेले हैं और 178 विकेट लिए हैं. इसके अलावा, उन्होंने 163 वनडे और 15 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं, जिसमें क्रमशः 247 और 19 विकेट शामिल हैं.

तनाव के बीच 14 सितंबर को भारत-पाक भिड़ंत

राजनीतिक तनाव के बावजूद भारत और पाकिस्तान की टीमें 14 सितंबर को एशिया कप के लिए दुबई में आमने-सामने होंगी. इस हाई-वोल्टेज मुकाबले का गवाह दुबई अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनेगा. फैन्स बेसब्री से इस मैच का इंतजार कर रहे हैं.

कोहली ही फैन्स के फेवरेट

बातचीत के दौरान जब आकाश चोपड़ा से पूछा गया कि वह किस बल्लेबाज को देखने के लिए पैसे खर्च करेंगे, तो उन्होंने बिना सोचे-समझे विराट कोहली का नाम लिया. कोहली ने 2024 टी20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद टी20 इंटरनेशनल से संन्यास लिया था और जून 2025 में टेस्ट क्रिकेट को भी अलविदा कह दिया. फिलहाल वह सिर्फ वनडे क्रिकेट में सक्रिय हैं. वहीं उन्होंने इस सवाल जवाब के दौर में यह भी कहा क‍ि वो आईपीएल में कप‍िल देव को खेलते हुए देखना चाहेंगे.

जितेश शर्मा पर नजर

आकाश चोपड़ा ने एशिया कप के लिए भारत की प्लेइंग इलेवन में जितेश शर्मा को जगह मिलने की भविष्यवाणी की थी. आईपीएल 2025 में आरसीबी की जीत के हीरो जितेश ने 176 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए और फिनिशर के तौर पर खुद को साबित भी किया.

भारत एशिया कप की शुरुआत 10 सितंबर को दुबई में यूएई के खिलाफ करेगा. इसके बाद 14 सितंबर को भारत और पाकिस्तान के बीच धमाकेदार मैच खेला जाएगा, जिसका फैन्स बेसब्री से इंतजार है.

