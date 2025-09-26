जसप्रीत बुमराह vs मोहम्मद कैफ: जसप्रीत बुमराह-मोहम्मद के बीच सोशल मीडिया पर जुबानी जंग छिड़ गई है. एशिया कप 2025 के फाइनल से ठीक पहले टीम इंडिया के स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद कैफ के बीच सोशल मीडिया पर तकरार देखने को मिली. दोनों के बीच हुई यह कहासुनी पर फैन्स के भी रिएक्शन आ रहे हैं.
दरअसल, मोहम्मद कैफ ने अपने आधिकारिक एक्स (पूर्व ट्विटर) अकाउंट पर एक पोस्ट लिखा. जिस पर बुमराह ने भी जवाब दिया. बाद मामला बढ़ गया तो कैफ ने एक और पोस्ट कर मामला शांत करने की कोशिश की. अब पूरा मामला क्या है तो वो समझ लीजिए.
कैफ ने एक्स पर बुमराह को लेकर एक पोस्ट किया. जिसमें अपने जमाने के दिग्गज खिलाड़ी ने लिखा- रोहित शर्मा की कप्तानी में बुमराह आमतौर पर 1वां, 13वां, 17वां और 19वां ओवर फेंकते थे. लेकिन सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में एशिया कप में उन्होंने शुरुआत में लगातार तीन ओवरों का स्पेल डाला.
चोट से बचने के लिए बुमराह अब ऐसी स्थिति में गेंदबाजी करना पसंद करते हैं जब उनका शरीर पूरी तरह गर्म हो चुका हो. बाकी बचे 14 ओवरों में बुमराह का सिर्फ 1 ओवर मिलना बल्लेबाजों के लिए बहुत बड़ी राहत है, और अगर वर्ल्ड कप जैसे बड़े टूर्नामेंट में ऐसा हुआ तो यह भारत के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है.
कैफ के इसी पोस्ट पर बुमराह ने रिएक्शन दिया. बुमराह ने कैफ के ही पोस्ट को रीपोस्ट करते हुए लिखा- पहले गलत, अब भी गलत 👍🏾. इस पर तो कई फैन्स भी बुमराह के समर्थन में खड़े नजर आए.
इसके बाद जब कैफ को लगा कि बुमराह संभवत: उनकी बात का बुरा मान गए हैं. इसके बाद कैफ ने बुमराह के पोस्ट को रीपोस्ट किया और लिखा- कृपया इसे एक क्रिकेट प्रेमी और फैन की दृष्टि से देखें. आप भारतीय क्रिकेट के सबसे बड़े मैच-विनर्स में से एक हैं, और मैं अच्छी तरह जानता हूं कि इंडियन पहनकर मैदान पर पूरी मेहनत देना कितना चुनौतीपूर्ण होता है.
दोनों दिग्गजों के बीच यह जुबानी जंग देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गई. फैन्स भी दो गुटों में बंट गए. कुछ कैफ का सपोर्ट करते नजर आए तो कुछ ने बुमराह को सही ठहराया.
वैसे बुमराह ने एशिया कप में अब तक 4 मैच खेलकर 5 विकेट चटकाए हैं. उन्हें पाकिस्तान के खिलाफ सुपर-4 मुकाबले में एक भी विकेट नहीं मिला था. वह 0/45 रन चुका कर काफी महंगे साबित हुए थे.
वैसे भारत-पाकिस्तान फाइनल से पहले इस जुबानी जंग ने मैच का रोमांच और बढ़ा दिया है. एक तरफ टीम इंडिया मैदान पर पाकिस्तान को हराने की तैयारी में जुटी है, वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर यह ‘मिनी वॉर’ क्रिकेट हलकों में खूब सुर्खियां बटोर रही है.