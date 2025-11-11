scorecardresearch
 

रणजी ट्रॉफी में जम्मू-कश्मीर ने रचा इतिहास, 65 साल में पहली बार दिल्ली को दी पटखनी

रणजी ट्रॉफी के ग्रुप-डी मुकाबले में जम्मू-कश्मीर ने दिल्ली को 7 विकेट से हराकर इतिहास रच दिया. यह उनकी दिल्ली पर पहली जीत है. औक़िब नबी और वंशज शर्मा की घातक गेंदबाज़ी तथा कमरान इकबाल के नाबाद 133 रनों ने जीत सुनिश्चित की. कप्तान पारस डोगरा और अब्दुल समद की पहली पारी की साझेदारी ने मैच की नींव रखी.

रणजी ट्रॉफी में जम्मू-कश्मीर ने दिल्ली को चटाई धूल (Photo: ITG)
जम्मू-कश्मीर क्रिकेट टीम ने मंगलवार को रणजी ट्रॉफी के इतिहास में नया अध्याय लिख दिया. टीम ने घरेलू दिग्गज दिल्ली को 7 विकेट से हराकर छह दशकों में पहली बार उसके खिलाफ जीत दर्ज की. इस ऐतिहासिक जीत के साथ जम्मू-कश्मीर एलीट ग्रुप-डी में दूसरे स्थान पर पहुंच गया है, जहां शीर्ष पर मुंबई बनी हुई है.

कमरान इकबाल ने जड़ा शतक

179 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए जम्मू-कश्मीर के सलामी बल्लेबाज़ कमरान इकबाल ने नाबाद 133 रन की शानदार पारी खेली. यह उनके करियर का सर्वश्रेष्ठ स्कोर भी रहा. उनकी यह संयम और तकनीक से भरी पारी ने दिल्ली के गेंदबाज़ों को पूरी तरह बेअसर कर दिया. शुरुआती दबाव के बावजूद इकबाल ने शुरुआत से अंत तक क्रीज पर डटे रहकर टीम को जीत दिलाई, और खुद को जम्मू-कश्मीर की बल्लेबाज़ी का सबसे भरोसेमंद चेहरा साबित किया.

गेंदबाज़ी में औक़िब नबी और वंशज शर्मा का जलवा

मैच की कमान जम्मू-कश्मीर ने गेंदबाज़ी के दौरान ही संभाल ली थी. पहली पारी में औक़िब नबी ने 5 विकेट लेकर (5/35) दिल्ली की कमर तोड़ दी और टीम को केवल 211 रन पर समेट दिया. दूसरी पारी में जब दिल्ली ने वापसी की कोशिश की, तो वंशज शर्मा ने 6 विकेट (6/68) लेकर हर उम्मीद पर पानी फेर दिया. इन दोनों गेंदबाज़ों की जोड़ी ने पूरे मुकाबले में कंट्रोल, सटीकता और अनुशासन बनाए रखा, वहीं टीम की फील्डिंग भी शानदार रही.

दिल्ली की ओर से संघर्ष, लेकिन नाकाफी

दिल्ली की तरफ से आयुष बदोनी ने दोनों पारियों में शानदार बल्लेबाज़ी की. फिफ्टी जड़ी जबकि हर्षित दोसजा ने 65 रन का योगदान दिया. लेकिन इनके अलावा दिल्ली के बाकी बल्लेबाज़ असफल रहे और जम्मू-कश्मीर की सधी हुई गेंदबाज़ी के सामने टिक नहीं सके.

पहली पारी में जम्मू-कश्मीर की नींव

पहली पारी में जम्मू-कश्मीर ने मजबूत बल्लेबाज़ी से जीत की नींव रख दी थी. कप्तान पारस डोगरा ने 106 रन की कप्तानी पारी खेली, जबकि अब्दुल समद ने तेज़तर्रार 85 रन बनाकर गति दी. दोनों के बीच हुई अहम साझेदारी ने टीम को 310 रन तक पहुंचाया. जो पिच के हिसाब से विजयी स्कोर साबित हुआ.

कप्तान पारस डोगरा की रणनीति भी निर्णायक साबित हुई, विशेषकर वंशज शर्मा को अहम समय पर गेंदबाज़ी पर लाने का फैसला, जिसने दिल्ली की दूसरी पारी की रीढ़ तोड़ दी.

ऐसा रहा मुकाबले का स्कोरकार्ड

दिल्ली: 211 और 277
जम्मू-कश्मीर: 310 और 179/3
परिणाम: जम्मू-कश्मीर 7 विकेट से विजेता
 

