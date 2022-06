ICC T20 Ranking: ईशान किशन अपनी बेस्ट T20 रैंकिंग पर पहुंचे, दिनेश कार्तिक ने लगाई 108 पायदान की छलांग

इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने बुधवार को प्लेयर्स की ताजा टी20 रैंकिंग जारी की है. इसमें टीम इंडिया के युवा ओपनर ईशान किशन ने अपने करियर की बेस्ट रैंकिंग हासिल की है. ईशान ने एक पायदान की छलांग लगाई और वह छठे नंबर पर पहुंच गए हैं.

वहीं, विकेटकीपर बैटर दिनेश कार्तिक ने 108 पायदान की लंबी छलांग लगाई है. वह अब 87वें नंबर पर पहुंच गए हैं. बता दें कि टी20 बल्लेबाजों की रैंकिंग के टॉप-10 में एक ही भारतीय हैं. वह ईशान किशन ही हैं. टी20 बल्लेबाजों की रैंकिंग में पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम पहले और पाकिस्ताने के ही मोहम्मद रिजवान दूसरे नंबर पर काबिज हैं.

साउथ अफ्रीका सीरीज में किया कमाल का प्रदर्शन

ईशान ने हाल ही में साउथ अफ्रीका के खिलाफ अपने ही घर में पांच टी20 मैचों की सीरीज खेली, जिसमें शानदार प्रदर्शन किया. ईशान ने इस सीरीज में दो फिफ्टी लगाईं. उन्होंने सीरीज के पहले ही टी20 में 76 रन जड़े थे, जबकि तीसरे मैच में 54 रनों की पारी खेली थी.

पिछले ही हफ्ते ईशान ने लगाई थी 68 पायदान की छलांग

भारतीय ओपनर ईशान ने पांच टी20 मैचों की सीरीज में 41.20 की शानदार औसत से सबसे ज्यादा 206 रन बनाए थे. इसका फायदा ईशान को टी20 रैंकिंग में मिला है. पिछले ही हफ्ते ईशान ने आईसीसी की टी20 रैंकिंग में 68 पायदान की लंबी छलांग लगाई थी. ईशान ने इस छलांग के साथ टॉप-10 में जगह बनाई थी.

