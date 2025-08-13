आयरलैंड के दिग्गज क्रिकेटर केविन ओ’ब्रायन ने हाल में भारतीयों पर हुए हमलों को लेकर अपनी बात रखी है. ओ’ब्रायन न सिर्फ आयरलैंड के सबसे लोकप्रिय क्रिकेटरों में शामिल हैं, बल्कि भारत में भी उनकी अच्छी-खासी पहचान है.

सोशल मीडिया पर अपने बयान में पूर्व इंटरनेशनल क्रिकेटर ने कहा कि वह आयरलैंड में प्रवासी भारतीयों को निशाना बनाकर किए जा रहे नस्लवादी हमलों में हुई बढ़ोतरी से 'बेहद दुखी' हैं. ओ'ब्रायन ने कहा-ये हमले हमारी पहचान नहीं दर्शाते, भारत और वहां के लोग मेरे और मेरे सभी आयरिश साथियों के दिलों में एक खास जगह रखते हैं.

यह भी पढ़ें: 'उनका योगदान अमूल्य...', आयरलैंड में भारतीयों पर हमलों को राष्ट्रपति ने ओछी हरकत बताया

उन्होंने आगे कहा- भारत में हमें जो गर्मजोशीभरी मेहमाननवाजी और प्यार मिला है, उसने हमें हमेशा घर जैसा महसूस करवाया है. मुझे उम्मीद है कि यह संदेश आपको भी ऐसा ही महसूस करवाएगा और मैं भारतीय समुदाय को दोहराना चाहता हूं कि आयरलैंड आपका भी घर है. आयरिश समाज में आपका योगदान अतुलनीय है और हम आपके हर काम की दिल से कद्र करते हैं.



यह भी पढ़ें: 'Go Back To India...', आयरलैंड में अब 6 साल की बच्ची पर हमला, नर्स मां ने बताई आपबीती

Advertisement

ओ'ब्रायन का यह बयान आयरिश राष्ट्रपति माइकल डी हिगिंस द्वारा आयरलैंड में भारतीयों के खिलाफ 'घृणित हमलों' के बयान के बाद आया है. जिसमें कहा गया था कि आयरलैंड में किसी भी व्यक्ति, खासकर किसी भी नौजवान को छल-कपट या उकसावे के जरिए इस तरह के व्यवहार में घसीटे जाने की कड़ी निंदा की जानी चाहिए.

कौन हैं केविन ओ’ब्रायन, कैसा रहा कर‍ियर

41 साल के केविन ओ’ब्रायन ने आयरलैंड के ल‍िए 3 टेस्ट, 153 वनडे और 110 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले थे. जहां उनके नाम क्रमश: 258, 3619 और 1973 रन हैं. वहीं उन्होंने अपने इंटरनेशनल कर‍ियर में आयरलैंड के ल‍िए 172 विकेट झटके थे. केव‍िन ने टेस्ट मैच में अपने डेब्यू पर पाकिस्तान के ख‍िलाफ शतक जड़ा था.

---- समाप्त ----