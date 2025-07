'या तो टीम के लिए सब कुछ झोंको, या फिर पूरी तरह आराम करो', जसप्रीत बुमराह को इरफान पठान ने सुनाई खरी-खरी

पूर्व भारतीय ऑलराउंडर इरफान पठान ने चौथे टेस्ट मैच की पूर्व संध्या पर टीम इंडिया के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को सीधा संदेश दिया है. उन्होंने कहा है- 'या तो टीम के लिए सब कुछ झोंको, या फिर पूरी तरह आराम करो. यह चुनिंदा मैच खेलने वाली ‘वर्कलोड मैनेजमेंट’ की रणनीति अब समझ से बाहर है.'

भारत और इंग्लैंड के बीच चल रही टेस्ट सीरीज में भारत 2-1 से पीछे है. ऐसे में मैनचेस्टर में बुधवार से शुरू होने वाला चौथा टेस्ट मैच ‘करो या मरो’ की स्थिति बन गई है. इरफान का यह बयान टीम और बुमराह दोनों के लिए बड़ा संकेत माना जा रहा है.

इरफान ने बुमराह की गेंदबाजी की जमकर तारीफ करते हुए कहा, 'बुमराह शानदार हैं, लेकिन टीम पहले है. मैं बुमराह की स्किल्स को बहुत पसंद करता हूं, वह शानदार गेंदबाज हैं... लेकिन जब आप भारत के लिए खेलते हैं, तो आपको अपना सब कुछ देना होता है.'

