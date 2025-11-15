IPL 2026 से पहले लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) ने अपने पेस अटैक को और मजबूत करते हुए दिग्गज तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) से ट्रेड कर लिया है.

और पढ़ें

शमी को सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) ने IPL 2025 में 10 करोड़ रुपये में अपनी टीम में शामिल किया था. अब उसी फीस पर शमी LSG का हिस्सा बन गए हैं.

अब पंत आईपीएल में ऋषभ पंत की कप्तानी में खेलते दिखेंगे. वहीं लखनऊ की टीम में मुंबई से अर्जुन तेंदुलकर भी 30 लाख रुपए की कीमत में ट्रेड हुए हैं.

वहीं मोहम्मद शमी के लखनऊ की टीम में आने पर टीम के माल‍िक संजीव गोयनका गदगद दिखे. उन्होंने एक पोस्ट भी किया. गोयनका ने अपने पोस्ट में लिखा- मुस्कराइए, आप लखनऊ में हैं, सुपर जायंट्स फैम‍िली में आपका स्वागत है.

हालांकि संजीव गोयनका के इस पोस्ट पर कई यूजर्स ने फनी र‍िएक्शन भी द‍िए. एक यूजर ने लिखा-क्या आप मुस्कराने देंगे.वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा- यहां तो आपको विकेट भी मिलेंगे और ब‍िरयानी भी.

Advertisement

वहीं एक यूजर ने लिखा कि संजीव गोयनका जी, शमी को टीम इंड‍िया में वापस लाने के लिए उनका सपोर्ट कर‍िए.

वैसे शमी को देखा जाए तो उनका अनुभव किसी भी टीम के लिए जबरदस्त है. 2013 में IPL डेब्यू करने के बाद शमी अब तक पांच अलग-अलग फ्रेंचाइज‍ियों की ओर से 119 मैच खेल चुके हैं. SRH में आने से पहले शमी गुजरात टाइटंस का अहम हिस्सा रहे, जहां उन्होंने 2023 में 17 मैचों में 28 विकेट झटककर पर्पल कैप अपने नाम की थी.

2024 सीजन भले ही चोट की वजह से मिस हुआ, लेकिन 2023 में उन्होंने GT की खिताबी जीत में 20 विकेट लेकर निर्णायक भूमिका निभाई थी. अब LSG को उम्मीद है कि अनुभवी पेसर उनके आक्रमण में नई धार जोड़ेंगे और टीम की प्लेऑफ उम्मीदों को मजबूत करेंगे. LSG के लिए यह ट्रेड IPL 2025 की सबसे बड़ी रणनीतिक चालों में से एक माना जा रहा है.

---- समाप्त ----