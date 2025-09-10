scorecardresearch
 

IPL 2026: राजस्थान रॉयल्स को लगा तगड़ा झटका, द्रव‍िड़ के बाद इस शख्स ने भी छोड़ा साथ

IPL फ्रेंचाइजी राजस्थान रॉयल्स (RR) ने एक और बड़ा बदलाव किया है. टीम ने अपने CEO जैक लश मैकक्रम (Jake Lush McCrum) के साथ संबंध समाप्त कर लिए हैं. इससे पहले RR का हेड कोच राहुल द्रविड़ (Rahul Dravid) ने भी साथ छोड़ दिया था.

राजस्थान रॉयल्स टीम के CEO जैक लश मैकक्रम ने टीम का साथ छोड़ने का फैसला किया है (Photo: instagram/@jakelushmccrum)
IPL फ्रेंचाइजी राजस्थान रॉयल्स (RR) में बदलाव का दौर लगातार जारी है. पहले संजू सैमसन और राहुल द्रविड़ के संभावित या आधिकारिक रूप से टीम से अलग होने की चर्चाएं थीं, अब टीम के CEO जैक लश मैकक्रम (Jake Lush McCrum) ने भी राजस्थान रॉयल्स से अलग होने का फैसला किया है. 

इससे पहले टीम के हेड ऑफ मैनेजमेंट द्विजेंद्र पाराशर ने भी आख‍िरी सीजन के बाद टीम का साथ छोड़ दिया था. ब्रिटेन में जन्मे जैक लश मैकक्रम ने 2021 में महज 28 साल की उम्र में RR का CEO बनने से पहले फ्रेंचाइजी में कई ज‍िम्मेंदारी संभाली थीं. 

वह अक्टूबर में अपना पद र‍िलीव कर देंगे. SA20 ऑक्शन के दौरान उनके अनुपस्थित रहने से यह संकेत भी मिल गया था कि वे अब फ्रेंचाइजी में नहीं हैं. कुमार संगाकारा ने Royals की बोली प्रक्रिया की अगुवाई की. जो अब टीम के हेड कोच हैं. 

क्यों हो रहा है राजस्थान रॉयल्स में बदलाव 
यह बदलाव RR के पिछली सीजन में केवल 4 जीत के साथ नौवें स्थान पर रहने के बाद शुरू हुआ. टीम ने पांच करीबी मुकाबले हारकर निराश किया. टीम का उद्देश्य अब व्यापक बदलवा और नए सिरे से सुधार करना है. 

टीम के मालिक मनोज बादले अब लंदन से फ्रेंचाइजी की कमान संभाल रहे हैं. हालांकि, विक्रम राठौर, शेन बॉन्ड, साइराज बहुतुले और दिशाांत याग्निक जैसे कोचिंग स्टाफ मेंबर टीम में बने रहने की संभावना है, लेकिन संजू सैमसन के भविष्य को लेकर अटकलें बनी हुई हैं. 

 

