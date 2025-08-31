राहुल द्रविड़ ने अचानक क्यों छोड़ी राजस्थान रॉयल्स टीम? कहीं ये तो बड़ी वजह नहीं

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) की टीम राजस्थान रॉयल्स (RR) और भारत के पूर्व कप्तान राहुल द्रविड़ का साथ एक सीजन के बाद ही छूट गया है. द्रविड़ ने 30 अगस्त (शनिवार) को राजस्थान रॉयल्स के हेड कोच के पद से इस्तीफा दे दिया. राजस्थान रॉयल्स की ओर से जारी बयान में ये कहा गया कि द्रविड़ को फ्रेंचाइजी में एक बड़े पद की पेशकश की गई थी, लेकिन उन्होंने इसे ठुकरा दिया.
राहुल द्रविड़ ने ऐसे समय में पद छोड़ा है, जब मौजूदा कप्तान संजू सैमसन के भी राजस्थान रॉयल्स से बाहर निकलने की अटकलें चल रही हैं. द्रविड़ की कोचिंग में राजस्थान रॉयल्स का प्रदर्शन आईपीएल 2025 में कुछ खास नहीं रहा था. राजस्थान रॉयल्स ने 14 में से सिर्फ 4 मुकाबले जीते और यह टीम अंकतालिका में नौवें स्थान पर रही.
क्रिकबज की रिपोर्ट के मुताबिक राजस्थान रॉयल्स के अंदरखाने कुछ सही नहीं चल रहा था. टीम मैनेजमेंट के अंदर अगले सीजन के लिए कप्तान के तौर पर तीन नामों पर चर्चा हो रही थी. इनमें मौजूदा कप्तान संजू सैमसन, यशस्वी जायसवाल और रियान पराग के नाम शामिल हैं. हालांकि किसी एक पर पूरी सहमति नहीं बन पाई.
...तो गुटबाजी के चलते छोड़ा पद!
कुछ लोग चाहते थे कि रियान पराग को कप्तानी दी जाए क्योंकि उन्होंने आईपीएल के पिछले सीजन में संजू सैमसन की गैरमौजूदगी में 8 मैचों में टीम की कमान संभाली थी. हालांकि, उन 8 मैचों में से राजस्थान रॉयल्स की टीम सिर्फ 2 में ही जीत हासिल पाई.
दूसरी ओर एक ग्रुप का मानना था कि सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल को कप्तान बनाना चाहिए क्योंकि वह टीम का भविष्य हैं. हालांकि, यशस्वी ने अभी तक राजस्थान रॉयल्स की कप्तानी नहीं की है, लेकिन कप्तान बनने की उनकी इच्छा सबको पता है.
वहीं तीसरा ग्रुप चाहता था कि लीडरशिप में बदलाव नहीं किया जाए और संजू सैमसन ही कप्तान बने रहें. सैमसन अभी भी चर्चा का मुख्य विषय हैं. कहा जा रहा है कि अगर उन्होंने राजस्थान रॉयल्स से खुद को ट्रेड करने की मांग की तो 2026 सीजन से पहले वो किसी दूसरी टीम में नजर आ सकते हैं.
राहुल द्रविड़ ने शायद गुटबाजी की वजह से ही राजस्थान रॉयल्स का साथ छोड़ने का फैसला किया. अब राजस्थान रॉयल्स को नए हेड कोच की तलाश भी करनी होगी. चर्चा है कि कुमार संगकारा यह जिम्मेदारी संभाल सकते हैं. कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि राजस्थान रॉयल्स के अंदर कप्तानी और कोच दोनों पर ही तस्वीर साफ नहीं है और अंदर ही अंदर बड़ा असमंजस बना हुआ है...