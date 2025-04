IPL 2025: आरसीबी ने उबर के खिलाफ दायर किया मुकदमा... ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज ट्रेविस हेड से है कनेक्शन

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने उबर मोटो के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय में मुकदमा दायर किया है. आरसीबी ने आरोप लगाया है कि उबर ने अपने यूट्यूब विज्ञापन में उसके ट्रेडमार्क का अपमान किया है, जिसमें क्रिकेटर ट्रेविस हेड शामिल हैं. ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर ट्रेविस हेड इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के लिए खेलते हैं.

RCB को इस बात पर आपत्ति

दिल्ली हाईकोर्ट ने अंतरिम निषेधाज्ञा की मांग करने वाली आरसीबी की अर्जी पर फैसला सुरक्षित रख लिया है. उबर मोटो के विज्ञापन 'Baddies in Bengaluru ft. Travis Head' के खिलाफ मुकदमा दायर किया गया. विज्ञापन में प्रयुक्त 'Royally Challenged'बेंगलुरु शब्द पर आपत्ति जताई गई है.

आरसीबी ने तर्क दिया है कि सनराइजर्स हैदराबाद का वाणिज्यिक प्रायोजक होने के नाते उबर मोटो आरसीबी के ट्रेडमार्क या भ्रामक रूप से समान संस्करण का उपयोग नहीं कर सकता है. मुकदमे को बेतुका बताते हुए उबर के वकील ने निषेधाज्ञा के खिलाफ तर्क दिया कि विज्ञापन वाणिज्यिक मुक्त भाषण के अंतर्गत आता है और इस पर निषेधाज्ञा नहीं लगाई जा सकती.

वहीं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की ओर से पेश वकील श्वेताश्री मजूमदार ने कहा, 'उनके विज्ञापन करने के लाखों रचनात्मक तरीके थे. उन्होंने हमारे ट्रेडमार्क का उपयोग क्यों किया? इसके लिए किसी ऐसे व्यक्ति की मदद लेना जो पहले हमारे साथ था.'

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, फोटो: (BCCI)

विज्ञापन में क्या दिखाया गया?

उबर के इस विज्ञापन में ट्रेविस हेड को 'हैदराबादी' कहा गया है. हेड सफेद शर्ट और भारी भरकम सोने की चेन पहने हुए दिखाई दे रहे हैं. एक दृश्य में हेड और उनके 'गैंग' को बेंगलुरु vs हैदराबाद मैच से पहले स्टेडियम में घुसते हुए देखा गया है. इसके बाद वे स्प्रे कैन से साइनबोर्ड पर लिखे गए वाक्यांश 'बेंगलुरु vs हैदराबाद' को 'Royally Challenged बेंगलुरु vs हैदराबाद" कर देते हैं. इसी कारण आरसीबी मैनेजमेंट को यह विज्ञापन पसंद नहीं आया. इंस्टाग्राम पर इस वीडियो को 54 मिलियन से ज्यादा बार देखा जा चुका है. हेड आईपीएल में आरसीबी का भी प्रतिनिधित्व कर चुके हैं.