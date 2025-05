PBKS vs RCB, Qualifier 1: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने पंजाब किंग्स (PBKS) को 8 विकेट से हराकर इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2025 के फाइनल में जगह पक्की कर ली है. 29 मई (गुरुवार) को मुल्लांपुर (न्यू चंडीगढ़) के महाराजा यादविंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में हुए क्वाल‍िफायर 1 मुकाबले में बेंगलुरु को जीत के लिए 102 रनों का टारगेट मिला था, जिसे उसने 10 ओवरों में ही हासिल कर लिया.

RCB की टीम चौथी बार फाइनल में पहुंची है. इससे पहले उसने 2009, 2011 और 2016 के सीजन में भी फाइनल में जगह बनाई थी. हालांकि तीनों बार उसे हार झेलनी पड़ी. 3 जून (रविवार) को खिताबी मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना क्वालिफायर-2 की विजेता टीम से होगा. बता दें कि 1 जून (रविवार) को होने वाले क्वालिफायर-2 में पंजाब किंग्स की टक्कर एलिमिनेटर मुकाबले की विजेता टीम से होनी है.

एलिमिनेटर मुकाबले में 30 मई (शुक्रवार) को मुंबई इंडियंस (MI) और गुजरात टाइटन्स (MI) की टीमें आमने-सामने हैं. यह मुकाबला भी मुल्लांपुर में ही होना है.

वहीं RCB के कप्तान रजत पाटीदार ने टीम को चौथे आईपीएल फाइनल में पहुंचाने के बाद टीम की प्लान‍िंग पर बात की. पाटीदार ने इस दौरान प्लेयर ऑफ द मैच सुयश के मैज‍िकल स्पेल के बार में भी खुलकर बात की.

पाटीदार बोले- सुयश ने अच्छा प्रदर्शन किया, वह स्टंप की लाइन में गेंदबाजी करता है, जो उसकी ताकत है, मैंने उसे ज्यादा आइड‍िया नहीं देता ताक‍ि वो कंफ्यूज ना हो. बस यही कहा क‍ि स्टंप पर गेंद रखे. पाटीदार ने यह भी कहा कि हम अपने प्लांस को लेकर बहुत क्ल‍ियर थे कि कैसे गेंदबाजी करनी है.

No doubt. No debates. Suyash is UNPLAYABLE. 🔥 pic.twitter.com/do7jJyIaOA