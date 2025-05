Chokers of IPL 2025: शुरुआत धाकड़, लेकिन टाइट मुकाबले आते ही धड़ाम... इस IPL में दिल्ली साबित हुई चोकर, बनाया ये शर्मनाक रिकॉर्ड

Delhi Capitals IPL 2025 Flop Show: इंड‍ियन प्रीम‍ियर लीग के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई टीम अपने पहले चार मैच लगातार जीतने के बावजूद प्लेऑफ में जगह नहीं बना पाई. इस शर्मनाक रिकॉर्ड को दिल्ली कैप‍िटल्स ने अपने नाम किया. द‍िल्ली की टीम ने पने पहले छह मुकाबलों में से मह एक मैच गंवाया था.

बुधवार (21 मई) को मुंबई इंडियंस (MI) के खिलाफ 59 रन की हार पिछले छह मैचों में उनकी पांचवी हार थी. इस तरह उनका प्लेऑफ में पहुंचने का सपना धरा का धरा रह गया.

