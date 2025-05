नाम बड़े और दर्शन छोटे! IPL 20205 में फ्लॉप रहे ये 5 करोड़पति भारतीय खिलाड़ी, टीम की लुटिया डूबी

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2025 में प्लेऑफ मैचों की घड़ी धीरे-धीरे नजदीक आ रही है. गुजरात टाइटन्स (GT), रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB), पंजाब किंग्स (PBKS) और मुंबई इंडियंस (MI) ने प्लेऑफ में एंट्री ले ली है. जबकि बाकी छह टीमों का बोरिया बिस्तर बंध चुका है. आईपीएल 2025 का फाइनल 3 जून को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाना है.

देखा जाए तो आईपीएल 2025 कुछ टीमों के लिए एक बैड ड्रीम साबित हुआ, वहीं कुछ भारतीय खिलाड़ियों के लिए भी ये सीजन उनकी उम्मीदों से विपरीत रहा. कुछ स्टार प्लेयर तो अपनी भारी भरकम कीमत को सही साबित करने में नाकाम रहे और उनकी टीम भी प्लेऑफ से बाहर हो चुकी है. आइए नजर डालते हैं ऐसे 5 खिलाड़ियों पर...

ऋषभ पंत (27 करोड़): आईपीएल 2025 में सबकी निगाहें लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के कप्तान ऋषभ पंत पर थीं, लेकिन उनकी बल्लेबाजी ने फैन्स को निराश किया. ऋषभ ने 13 मैचों में 13.72 की औसत से महज 151 रन बनाए हैं. इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 107.09 रहा है, जो काफी हैरान करने वाला है. ऋषभ की कप्तानी भी फीकी रही और उनकी टीम अच्छी शुरुआत करने के बावजूद प्लेऑफ में जगह नहीं बना सकी. ऋषभ को लखनऊ सुपर जायंट्स ने 27 करोड़ रुपये की मोटी रकम में अपनी टीम से जोड़ा था.

वेंकटेश अय्यर (23.75 करोड़): मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज वेंकटेश अय्यर को कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने 23.75 करोड़ रुपये की मोटी कीमत में अपनी टीम में दोबारा शामिल किया था. लेकिन इस सीजन वेंकटेश अय्यर का बल्ला पूरी तरह शांत रहा. वेंकटेश ने 7 पारियों में 20.28 के एवरेज और 139.21 के स्ट्राइक-रेट 142 रन बनाए. उनके स्कोर 6, 3, 60, 45, 7, 14, और 7 रहे.

वेंकटेश अय्यर, (फोटो: Associated Press)

ईशान किशन (11.25 करोड़): विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन ने सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के लिए अपने डेब्यू मैच में नाबाद 106 रनों की पारी खेली थी. तब ऐसा लगा था कि ये सीजन ईशान किशन के नाम रहने वाला है, लेकिन उस शतकीय पारी के बाद उनका फॉर्म आउट ऑफ ट्रैक हो गया. ईशान मौजूदा सीजन में 12 मैच खेलकर 231 रन ही बना पाए हैं. इस दौरान उनका एवरेज 25.66 और स्ट्राइक रेट 140.85 रहा है. ईशान 11.25 करोड़ रुपये में सनराइजर्स हैदराबाद से जुड़े थे, लेकिन वो टीम की उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे.

मोहम्मद शमी (10 करोड़): सनराइजर्स हैदराबाद के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी का प्रदर्शन आईपीएल 2025 में कुछ अच्छा नहीं रहा है. यह आगामी इंग्लैंड दौरे के मद्देनजर भारतीय टीम के लिए भी चिंता का विषय है. शमी ने मौजूदा आईपीएल सीजन में अब तक 9 मैचों में 56.16 के एवरेज और 11.23 की खराब इकोनॉमी रेट से केवल 6 विकेट चटकाए हैं. खराब प्रदर्शन के चलते शमी को पिछले कुछ मैचों में प्लेइंग-11 से भी बाहर बैठना पड़ा है. आईपीएल 2025 की मेगा नीलामी में शमी को हैदराबाद की टीम ने 10 करोड़ रुपये में खरीदा था.

मोहम्मद शमी, (फोटो: PTI)

रविचंद्रन अश्विन (9.75 करोड़): अनुभवी स्पिनर रविचंद्रन अश्विन 10 साल बाद चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) में लौटे थे. ऐसे में चेन्नई सुपर किंग्स के फैन्स को उम्मीद थी कि वो आईपीएल 2025 में शानदार प्रदर्शन करेंगे, लेकिन वो इस सीजन फॉर्म से भटके दिखाई दिए. अश्विन 9 मैचों में सिर्फ 7 विकेट ही ले पाए है. इस दौरान अश्विन की इकोनमी रेट 9.12 और औसत 40.42 रही. अश्विन 9.75 करोड़ रुपये में चेन्नई सुपर किंग्स से जुड़े थे.

IPL 2025 में बाकी मैचों का शेड्यूल

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु Vs सनराइजर्स हैदराबाद, 23 मई, शाम 7:30 बजे, लखनऊ

पंजाब किंग्स Vs दिल्ली कैपिटल्स, 24 मई, शाम 7:30 बजे, जयपुर

गुजरात टाइटन्स Vs चेन्नई सुपर किंग्स, 25 मई, दोपहर 3:30 बजे, अहमदाबाद

सनराइजर्स हैदराबाद Vs कोलकाता नाइट राइडर्स, 25 मई, शाम 7:30 बजे, दिल्ली

पंजाब किंग्स Vs मुंबई इंडियंस, 26 मई, दोपहर 3:30 बजे, जयपुर

लखनऊ सुपर जायंट्स Vs रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, 27 मई, शाम 7:30 बजे, लखनऊ

क्वालिफायर-1, 29 मई, शाम 7:30 बजे, मुल्लांपुर

एलिमिनेटर, 30 मई, शाम 7:30 बजे, मुल्लांपुर

क्वालिफायर-2, 1 जून, शाम 7:30 बजे, अहमदाबाद

फाइनल, 3 जून, शाम 7:30 बजे, अहमदाबाद