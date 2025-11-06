scorecardresearch
 

Feedback

'आप नई पीढ़ी की रोल मॉडल', चैम्पियन बेटियों से राष्ट्रपति की मुलाकात, हरमन ब्रिगेड ने दिया खास तोहफा

पीएम मोदी के बाद भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु से मुलाकात की. इस दौरान खिलाड़ियों ने राष्ट्रपति को टीम जर्सी भेंट की. इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला विश्व कप विजेता भारतीय टीम से मुलाकात की और उनके ऐतिहासिक प्रदर्शन की प्रशंसा की थी.

Advertisement
X
वर्ल्ड चैम्पियन बेटियों से राष्ट्रपति ने की मुलाकात (Photo: X- @rashtrapatibhvn)
वर्ल्ड चैम्पियन बेटियों से राष्ट्रपति ने की मुलाकात (Photo: X- @rashtrapatibhvn)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु से मुलाकात की है. पीएम मोदी के साथ बातचीत के एक दिन बाद यानी गुरुवार को राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने विश्व कप विजेता टीम से मुलाकात की और उन्हें इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए बधाई दी.

राष्ट्रपति भवन के आधिकारिक ‘X’ हैंडल पर लिखा गया, 'आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 की विजेता भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु से राष्ट्रपति भवन में मुलाकात की. राष्ट्रपति ने टीम को बधाई देते हुए कहा कि उन्होंने इतिहास रचा है और वे नई पीढ़ी के लिए रोल मॉडल बन गई हैं. उन्होंने कहा कि यह टीम भारत का प्रतिबिंब है. ये अलग-अलग क्षेत्रों, सामाजिक पृष्ठभूमियों और परिस्थितियों से आती हैं, लेकिन ये एक टीम हैं-टीम इंडिया.'

राष्ट्रपति को गिफ्ट की टीम जर्सी

मुलाकात के दौरान कप्तान हरमनप्रीत कौर ने राष्ट्रपति को भारतीय टीम की जर्सी भेंट की, जिस पर सभी खिलाड़ियों के हस्ताक्षर थे. भारत की वुमन इन ब्लू ने रविवार रात नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में दक्षिण अफ्रीका को 52 रनों से हराकर अपना पहला आईसीसी खिताब जीता था.

सम्बंधित ख़बरें

Justice Surya Kant
जस्टिस सूर्यकांत बने देश के 53वें CJI, राष्ट्रप‍त‍ि ने किया न‍ियुक्त, वकील से ऐसे बने मुख्य न्यायाधीश 
Kantara Chapter 1 screening in Rashtrapati Bhavan
राष्ट्रपति भवन में होगी फिल्म 'कांतारा चैप्टर 1' की स्पेशल स्क्रीनिंग 
Rani Mukharjee
Rani Mukharjee ने गले में किसके नाम की पहनी चेन? 
pm modi meets president droupadi murmu
पीएम मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से की मुलाकात, जापान-चीन से लौटकर पहुंचे राष्ट्रपति भवन 
Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar (Photo: PTI)
मुख्य चुनाव आयुक्त को मिला है संविधान का 'कवच', जानें पद से हटाना विपक्ष के लिए क्यों नहीं आसान 
Advertisement

यह भी पढ़ें: ‘भगवान का ही प्लान था...’, हरमनप्रीत कौर ने कैच लेकर क्यों जेब में रख ली फाइनल की बॉल, PM मोदी को बताई पूरी कहानी

बुधवार शाम, हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली टीम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके लोक कल्याण मार्ग स्थित आवास पर मुलाकात की थी. सम्मान समारोह के दौरान, प्रधानमंत्री मोदी ने औपचारिक पोशाक में सजी और गले में विजेता पदक पहने खिलाड़ियों को बधाई दी. उन्होंने टीम की ऐतिहासिक उपलब्धि की सराहना की और टूर्नामेंट के लीग चरण में लगातार तीन हारों के बाद शानदार वापसी करने के लिए उनकी तारीफ की.

पीएम मोदी ने खिलाड़ियों और सहयोगी स्टाफ से समूह वार्ता भी की, जहां टीम ने उन्हें अपने हस्ताक्षर वाली भारतीय टीम जर्सी भेंट की.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement