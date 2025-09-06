scorecardresearch
 

Feedback

एशिया कप के लिए भारतीय टीम की जर्सी रिवील, किट से स्पॉन्सर का नाम गायब

भारतीय टीम एशिया कप 2025 में बिना जर्सी स्पॉन्सर के खेलेगी. शिवम दुबे ने नई किट जारी कर इसकी पुष्टि की, जिसमें स्पॉन्सर की जगह खाली है. ड्रीम11 का बीसीसीआई से करार ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 लागू होने के बाद समाप्त हुआ. बीसीसीआई अब नए स्पॉन्सर की तलाश के लिए टेंडर निकालेगा.

Advertisement
X
टीम इंडिया की नई जर्सी हुई रिवील. (insta- @dubeshivam)
टीम इंडिया की नई जर्सी हुई रिवील. (insta- @dubeshivam)

भारतीय क्रिकेट टीम एशिया कप 2025 में बिना जर्सी स्पॉन्सर के खेलेगी. ड्रीम11 का बीसीसीआई के साथ करार समाप्त होने के बाद यह स्थिति बनी है. टीम के सदस्य शिवम दुबे ने नई किट में अपनी तस्वीरें साझा कर इस बात की पुष्टि की. भारत अपना पहला मुकाबला 10 सितंबर को यूएई के खिलाफ खेलेगा.

शिवम दुबे ने इंस्टाग्राम पर तस्वीरें पोस्ट कर नई जर्सी दिखाई. इसमें साफ देखा जा सकता है कि जर्सी पर सिर्फ टूर्नामेंट और देश का नाम है. जहां पहले स्पॉन्सर का नाम होता था, वह जगह खाली है. इस हफ्ते बीसीसीआई ने नए लीड स्पॉन्सर के लिए आवेदन आमंत्रित किए. आवेदन की खरीद की अंतिम तिथि 12 सितंबर रखी गई है, जबकि दस्तावेज जमा करने की अंतिम तिथि 16 सितंबर है. बोर्ड ने इस बार ‘प्रतिबंधित और निषिद्ध ब्रांड्स’ की सूची भी तैयार की है ताकि ड्रीम11 जैसी स्थिति दोबारा न हो.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by shivam dube (@dubeshivam)

ड्रीम11 और बीसीसीआई का करार समाप्त

बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने हाल ही में न्यूज एजेंसी से कहा कि बोर्ड और ड्रीम11 ने आपसी सहमति से रिश्ता खत्म किया है. यह फैसला तब आया जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 2025 के ऑनलाइन गेमिंग प्रमोशन और रेगुलेशन बिल पर हस्ताक्षर कर इसे कानून बनाया. इसके चलते टीम इंडिया फिलहाल बिना स्पॉन्सर रह गई है.

सम्बंधित ख़बरें

Sairaj Patil
शिवम दुबे के बाद अब साईराज? मुंबई का अगला बड़ा ऑलराउंडर IPL में एंट्री को तैयार 
Shreekant On Team India
पूर्व क्रिकेटर Shreekant ने की Team India की भविष्यवाणी 
Shreyas Iyer in World Cup 2023
T20 के आंकड़ों ने श्रेयस को किया बाहर? शिवम-तिलक-रिंकू कितने तैयार...मिडिल ऑर्डर में कितना दम 
Suryakumar Yadav and Shubman Gill
5 बैटर, 3 ऑलराउंडर और 3 पेसर... एश‍िया कप के ल‍िए टीम इंड‍िया में कितने स्प‍िनर, जानें सब कुछ  
Rishabh Pant during LSG Vs CSK IPL 2025 Match (PTI)
फॉर्म में लौटे पंत, लेकिन टुकटुक पारी ने बिगाड़ दिया खेल... बैटर्स ने कर दिया सरेंडर 
Advertisement

यह भी पढ़ें: एशिया कप के लिए इरफान पठान ने चुनी अपनी बेस्ट प्लेइंग 11, नंबर-3 पर इस खिलाड़ी को दिया मौका

BCCI ने टीम इंडिया की जर्सी स्पॉन्सरशिप की बेस प्राइस बढ़ा दी है. बाइलेटरल मैचों के लिए 3.5 करोड़ और मल्टीलैटरल टूर्नामेंट के लिए 1.5 करोड़ रुपये तय किए गए हैं. तीन साल में करीब 130 मैच होंगे, जिससे 400 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की उम्मीद है. Dream11 के हटने के बाद 16 सितंबर को बोली होगी.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement