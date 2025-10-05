India vs Pakistan Live: पाकिस्तान ने जीता टॉस, भारतीय टीम पहले बैटिंग करेगी

आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 के मैच नंबर-6 में आज (5 अक्टूबर) भारत का सामना चिर-प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान से है. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला कोलंबो के आर. प्रेमदासा स्टेडियम में है. मुकाबले में पाकिस्तान ने टॉस जीता है और पहले गेंदबाजी का फैसला किया है. मुकाबले में हरमनप्रीत कौर भारतीय टीम की कप्तानी कर रही हैं. वहीं फातिमा सना पाकिस्तान की कप्तान हैं.

भारतीय टीम ने अपने अभियान का शानदार आगाज करते हुए पहले मुकाबले में श्रीलंका को डीएलएस नियम के तहत 59 रनों से पराजित किया था. दूसरी ओर पाकिस्तानी टीम को अपने पहले मुकाबले में बांग्लादेश के हाथों सात विकेट से करारी हार का सामना करना पड़ा था. भारत-पाकिस्तान मैच से जुड़े अपडेट्स के लिए इस पेज को रिफ्रेश करते रहिए...

वूमेन्स ओडीआई में भारतीय टीम का पलड़ा पाकिस्तानी टीम पर पूरी तरह भारी रहा है. दोनों देशों के बीच 20 साल के दौरान 11 वूमेन्स ओडीआई मुकाबले हुए हैं. इस दौरान भारतीय टीम ने सभी 11 मैचों में जीत हासिल की. अब 12वें मैच में भी भारतीय टीम जीत के इरादे से मैदान पर उतरी है.

भारत vs पाकिस्तान (H2H)

कुल वनडे मैच: 12

भारत जीता: 12

पाकिस्तान जीता: 0

पाकिस्तान का स्क्वॉड: मुनीबा अली, ओमैमा सोहेल, सिदरा अमीन, रमीन शमीम, आलिया रियाज, सिदरा नवाज (विकेटकीपर), फातिमा सना (कप्तान), नतालिया परवेज, डायना बेग, नाशरा संधू, सादिया इकबाल, शवाल जुल्फिकार, इमान फातिमा, सैयदा अरूब शाह, सदफ शमास

भारतीय टीम: प्रतिका रावल, स्मृति मंधाना, हरलीन देयोल, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), जेमिमा रोड्रिग्स, दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष (विकेटकीपर), अमनजोत कौर, स्नेह राणा, क्रांति गौड़, नल्लापुरेड्डी चरणी, राधा यादव, रेणुका सिंह ठाकुर, अरुंधति रेड्डी और उमा छेत्री.

---- समाप्त ----