India vs Zimbabwe Series: टीम इंडिया के खिलाफ 24 साल से सीरीज नहीं जीता जिम्बाब्वे, 6 साल बाद फिर आमने-सामने

India vs Zimbabwe Series: भारतीय क्रिकेट टीम इन दिनों जिम्बाब्वे दौरे पर है. यहां दोनों टीमों के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज खेली जाएगी. सीरीज का पहला मुकाबला गुरुवार (18 अगस्त) को खेला जाएगा. बाकी दोनों मैच 20 और 22 अगस्त को होंगे. सभी मैच राजधानी हरारे में खेले जाएंगे.

बता दें कि दोनों टीमें 6 साल बाद एकदूसरे के आमने-सामने हैं. आखिरी बार भारत और जिम्बाब्वे के बीच कोई इंटरनेशनल मैच 22 जून 2016 को खेला गया था. तब हरारे टी20 मैच में भारत ने 3 रनों से जीत दर्ज की थी.

1997 में वनडे और 1998 में टेस्ट सीरीज जीता था जिम्बाब्वे



वैसे इंटरनेशनल द्विपक्षीय सीरीज के रिकॉर्ड में जिम्बाब्वे के खिलाफ भारतीय टीम का पलड़ा काफी भारी है. जिम्बाब्वे टीम ने 24 साल पहले टीम इंडिया पर जीत दर्ज की थी. उसके बाद से यह टीम भारत को किसी भी (टेस्ट, वनडे, टी20) सीरीज में हराने के लिए तरस रही है.

जिम्बाब्वे ने टीम इंडिया के खिलाफ द्विपक्षीय सीरीज में आखिरी बार अक्टूबर 1998 में जीत दर्ज की थी. तब भारतीय टीम ने जिम्बाब्वे दौरे पर एक टेस्ट मैच की सीरीज खेली थी, जिसमें मेजबान जिम्बाब्वे ने जीत दर्ज की थी. इससे पहले फरवरी 1997 में एक वनडे मैच की सीरीज में जिम्बाब्वे ने भारत को हराया था.

दो या उससे ज्यादा मैचों की सीरीज में अब तक नहीं जीता जिम्बाब्वे

यदि एक से ज्यादा इंटरनेशनल मैचों की द्विपक्षीय सीरीज की बात करें तो इसमें भारत के खिलाफ अब तक जिम्बाब्वे जीत नहीं मिली है. दोनों टीमों के बीच अब तक कुल 19 इंटरनेशनल द्विपक्षीय सीरीज खेली गई हैं. इसमें दो जिम्बाब्वे ने जीती, जबकि 14 में भारतीय टीम ने बाजी मारी है. साथ ही तीन सीरीज ड्रॉ रही हैं.

