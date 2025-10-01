scorecardresearch
 

IND vs WI 1st Test, Preview: आंकड़ों में वेस्टइंडीज का पलड़ा भारी, गिल ब्रिगेड के सामने रहेगी ये चुनौती

भारत-वेस्टइंडीज के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला गुरुवार से अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शुरू होगा. एशिया कप जीतकर भी लंबा ब्रेक न मिलने के बावजूद, शुभमन गिल की टीम पहले टेस्ट में वेस्टइंडीज के खिलाफ भारी नजर आ रही है. मैच सुबह 9.30 बजे से खेला जाएगा.

2 अक्टूबर से शुरू हो रही भारत-वेस्टइंडीज टेस्ट सीरीज (Photo: ITG)
2 अक्टूबर से शुरू हो रही भारत-वेस्टइंडीज टेस्ट सीरीज (Photo: ITG)

सीरीज का महत्व

यह टेस्ट सिर्फ जीत के लिए नहीं, बल्कि विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप (WTC) के महत्वपूर्ण अंक के लिए भी अहम है. इंग्लैंड दौरे में टेस्ट सीरीज 2-2 से ड्रॉ कराने के बाद भारत तीसरे स्थान पर है, जबकि इंग्लैंड सिर्फ एक अंक पीछे है. भारत को घरेलू मैदान पर चार टेस्ट खेलने हैं और अधिकतम अंक लेने की कोशिश होगी. टीम इंडिया की कोशिश होगी की वो अपने सभी घरेलू मैच जीते और पूरे अंक हासिल करे.

जानें पिच का मिजाज और मौसम का हाल

अहमदाबाद की पिच हरी-भरी है, मौसम उमस भरा है और मैच के दौरान हल्की बारिश की संभावना बनी हुई है. पिच पर घास होने के कारण टीम संयोजन में बदलाव की संभावना है.

भारत की स्थिति

टीम में विराट कोहली, रोहित शर्मा और रविचंद्रन अश्विन जैसे दिग्गज अब नहीं हैं. तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी भी बाहर हैं. संतुलित बल्लेबाजी और गेंदबाजी इकाई के साथ भारत अतिरिक्त बल्लेबाज देवदत्त पडिक्कल या तेज गेंदबाजी हरफनमौला नीतीश रेड्डी को शामिल कर सकता है.

रवींद्र जडेजा और कुलदीप यादव स्पिन का जिम्मा संभालेंगे. वॉशिंगटन सुंदर और अक्षर पटेल को भी टीम में जगह मिल सकती है. केएल राहुल और शुभमन गिल अपनी लय कायम रखने की कोशिश करेंगे. यशस्वी जायसवाल को लंबा ब्रेक मिला है.

वेस्टइंडीज की चुनौती

वेस्टइंडीज टीम हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दिन-रात के टेस्ट में 27 रनों पर आउट हो चुकी है. चोटों के कारण तेज गेंदबाज शामार और अलजारी जोसेफ बाहर हैं. टीम अब तेज गेंदबाज जेडेन सील्स और स्पिनर जोमेल वारिकन पर निर्भर करेगी. बल्लेबाजी की जिम्मेदारी तेजनारायण चंद्रपॉल और एलिक अथानाजे संभालेंगे.

यह भी पढ़ें: भारत Vs वेस्टइंडीज टेस्ट सीरीज: कोहली-रोहित-अश्विन के बाद नई शक्ल में उतरेगी टीम इंडिया

भारत बनाम वेस्‍टइंडीज हेड टू हेड

कुल - 100 टेस्‍ट
भारत जीता - 23
वेस्‍टइंडीज जीता - 30
ड्रॉ - 47

हालांकि, वेस्‍टइंडीज ने 2002 के बाद से भारत के खिलाफ कभी टेस्‍ट सीरीज नहीं जीती है. 

टीमें इस प्रकार हैं -

भारत: शुभमन गिल (कप्तान), यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, ध्रुव जुरेल, एन जगदीशन, देवदत्त पडिक्कल, बी साई सुदर्शन, रवींद्र जडेजा, नीतीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा

वेस्टइंडीज: रोस्टन चेस (कप्तान), केवलोन एंडरसन, एलिक अथानाजे, जॉन कैंपबेल, तेजनारायण चंद्रपॉल, शाई होप, टेविन इमलाच, ब्रेंडन किंग, जस्टिन ग्रीव्स, जोहान लेन, खारी पियरे, जोमेल वारिकन, जेडेन सील्स, एंडरसन फिलिप, जेडिया ब्लेड्स

