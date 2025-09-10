एशिया कप 2016, जगह-ढाका, तारीख थी 3 मार्च 2016... इस मौके पर भारत बनाम UAE की टीमें पहली बार टी20 क्रिकेट के इत‍िहास में एक-दूसरे के आमने-सामने आई थीं.

इस तारीख के 9 साल से भी अध‍िक समय बीतने के बाद भारत और UAE की टीमें एक बार फ‍िर एक-दूसरे के आमने-सामने हैं. दोनों देशों के बीच यह मुकाबला दुबई इंटरनेशनल स्टेड‍ियम में होना है. लेकिन इस मुकाबले से पहले आइए जान लेते हैं, जब दोनों ही देश आख‍िरी बार आमने-सामने आए थे, तो क्या हुआ था?



क्ल‍िक करें: एश‍िया कप 2025 का फुल शेड्यूल

भारत के गेंदबाजों ने काटा था गदर

UAE ने तब उस मुकाबले में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी थी. लेकिन उनकी टीम महज 81 रनों पर स‍िमट गई थी. शाहमान अनवर ने तब संघर्ष करते हुए 43 रनों की पारी खेली.

लेकिन बाकी बल्लेबाज बुरी तरह फ्लॉप रहे. भारत के भुवनेश्वर कुमार ने धमाकेदार गेंदबाजी की और 2 विकेट लिए, वहीं अश्विन, हार्दिक पंड्या, पवन नेगी, युवराज सिंह, जसप्रीत बुमराह को 1-1 सफलता मिली थी.

यह भी पढ़ें: Asia Cup Top 5 Records: कोहली से लेकर भुवी तक... एश‍िया कप के वो 5 र‍िकॉर्ड्स, जानें कब-कब बोली भारत की तूती

Advertisement

UAE के ख‍िलाफ युवराज सिंह ने भी आत‍िशी पारी खेली थी

भारत का धमाकेदार रनचेज

भारत के सामने रनचेज बेहद कम था. रोहित शर्मा ने श‍िखर धवन के साथ मिलकर महज 5.5 ओवर्स में 43 रन जोड़ दिए थे. प्लेयर ऑफ द मैच रोह‍ित ने 28 गेंदों पर 39 रन बनाए. श‍िखर धवन 16 रन पर नाबाद रहे. रोहित के आउट होने के बाद युवराज सिंह ने भी तेजी से रन बनाए, वह 25 रन पर नाबाद रहे. इस तरह भारतीय टीम ने 10.1 ओवर में 82/1 रन बनाकर जीत हासिल कर ली.

---- समाप्त ----