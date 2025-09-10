scorecardresearch
 

IND vs UAE T20i Stats: जब 9 साल पहले टी20 में भ‍िड़े भारत-UAE, झटपट खत्म हो गया था मुकाबला

एश‍िया कप 2025 में बुधवार (10 स‍ितंबर) को भारत और यूनाइटेड अरब अमीरात (UAE) के बीच मुकाबला होना है. दोनों देशों के बीच टी20 फॉर्मेट में 9 साल पहले मुकाबला हुआ था. जो दोनों ही देशों के बीच हुआ एकमात्र मैच है. यह मुकाबला भी तब एश‍िया कप में ही हुआ था.

भारत और UAE के बीच जब आख‍िरी बार टी20 में भ‍िड़ंत हुई तब कप्तान महेंद्र सिंह धोनी थे. (Photo: AP)
एशिया कप 2016, जगह-ढाका, तारीख थी 3 मार्च 2016... इस मौके पर भारत बनाम UAE की टीमें पहली बार टी20 क्रिकेट के इत‍िहास में एक-दूसरे के आमने-सामने आई थीं. 

इस तारीख के 9 साल से भी अध‍िक समय बीतने के बाद भारत और UAE की टीमें एक बार फ‍िर एक-दूसरे के आमने-सामने हैं. दोनों देशों के बीच यह मुकाबला दुबई इंटरनेशनल स्टेड‍ियम में होना है. लेकिन इस मुकाबले से पहले आइए जान लेते हैं, जब दोनों ही देश आख‍िरी बार आमने-सामने आए थे, तो क्या हुआ था? 

क्ल‍िक करें: एश‍िया कप 2025 का फुल शेड्यूल 

भारत के गेंदबाजों ने काटा था गदर 
UAE ने तब उस मुकाबले में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी थी. लेकिन उनकी टीम महज 81 रनों पर स‍िमट गई थी. शाहमान अनवर ने तब संघर्ष करते हुए 43 रनों की पारी खेली.

लेकिन बाकी बल्लेबाज बुरी तरह फ्लॉप रहे. भारत के भुवनेश्वर कुमार ने धमाकेदार गेंदबाजी की और 2 विकेट लिए, वहीं अश्विन, हार्दिक पंड्या, पवन नेगी, युवराज सिंह, जसप्रीत बुमराह को 1-1 सफलता मिली थी. 
yuvi
UAE के ख‍िलाफ युवराज सिंह ने भी आत‍िशी पारी खेली थी

भारत का धमाकेदार रनचेज
भारत के सामने रनचेज बेहद कम था. रोहित शर्मा ने श‍िखर धवन के साथ मिलकर महज 5.5 ओवर्स में 43 रन जोड़ दिए थे. प्लेयर ऑफ द मैच रोह‍ित ने 28 गेंदों पर 39 रन बनाए. श‍िखर धवन 16 रन पर नाबाद रहे. रोहित के आउट होने के बाद युवराज सिंह ने भी तेजी से रन बनाए, वह 25 रन पर नाबाद रहे. इस तरह भारतीय टीम ने 10.1 ओवर में 82/1 रन बनाकर जीत हासिल कर ली. 

 

लेटेस्ट

