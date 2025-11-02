scorecardresearch
 

क्या आज बारिश के नाम होगा भारत- साउथ अफ्रीका का वर्ल्ड कप फाइनल? जानें- कैसा है मुंबई का मौसम

भारत और साउथ अफ्रीका के बीच नवी मुंबई में फाइनल से पहले बार‍िश का साया देखने को मिला. इस वजह से टॉस में भी देरी हुई, आइए जान लेते हैं मैच वेन्यू नवी मुंबई का मौसम कैसा है.

IND vs SA Live Score, Women's World Cup Final Live Updates. (PTI Photo)
वर्ल्ड कप फाइनल से ठीक पहले नवी मुंबई में पड़ी अनसीजनल बारिश ने मुकाबले की शुरुआत पर सस्पेंस बढ़ा दिया है. रविवार सुबह से हो रही रुक-रुक कर बारिश के कारण भारत और साउथ अफ्रीका के बीच होने वाले महिला वनडे वर्ल्ड कप फाइनल में टॉस में देरी हुई, वहीं मैच के धुलने की बात भी सामने आ रही है. 

पिछले दो दिन मौसम साफ रहा था, लेकिन मैच के दिन आसमान में बादल छाए हुए हैं. भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, आज का पूर्वानुमान है- आम तौर पर बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश की संभावना है.

यह भी पढ़ें: वर्ल्ड कप फाइनल धुला तो भारत-साउथ अफ्रीका में कौन सी टीम बनेगी चैम्पियन?

डीवाई पाटिल स्टेडियम में ग्राउंड स्टाफ ने सेंटर पिच और दोनों सिरों को लेकर कवर्स लगा रखे हैं, जो बाउंड्री तक फैले हुए हैं. हालांकि, पिच के दोनों तरफ के स्क्वायर अब भी खुले हैं, जिससे थोड़ी चिंता बनी हुई है.

यह महिला वनडे वर्ल्ड कप का 13वां संस्करण है और इस बार एक नया चैम्प‍ियन सामने आएगा. भारत और साउथ अफ्रीका दोनों टीमें अपने पहले खिताब की तलाश में हैं. खास बात यह है कि इस बार फाइनल में न तो ऑस्ट्रेलिया है और न ही इंग्लैंड, जो अब तक 11 खिताब अपने नाम कर चुके हैं.

सेमीफाइनल में भारत ने डिफेंडिंग चैम्प‍ियन ऑस्ट्रेलिया को पांच विकेट से हराया था, वहीं साउथ अफ्रीका ने गुवाहाटी में इंग्लैंड को 125 रनों से मात देकर फाइनल में जगह बनाई थी. 

भारत का फुल स्क्वॉड: शेफाली वर्मा, स्मृति मंधाना, अमनजोत कौर, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), जेमिमा रोड्रिग्स, दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष (विकेटकीपर), उमा छेत्री (विकेटकीपर), राधा यादव, क्रांति गौड़, श्री चरणी, रेणुका सिंह ठाकुर, स्नेह राणा, अरुंधति रेड्डी और हरलीन देओल.

साउथ अफ्रीका का फुल स्क्वॉड: लॉरा वोलवार्ट (कप्तान), ताजमिन ब्रिट्स, सुने लुस, एनेरी डर्कसेन, एनेके बॉश, मारिजाने कैप, सिनालो जाफ्ता (विकेटकीपर), क्लो ट्रायोन, नादिन डिक्लर्क, अयाबोंगा खाका, मसाबाता क्लास,  नॉनकुलुलेको म्लाबा, तुमी सेखुखुने, नोंदुमिसो शांगसे और कराबो मेसो (विकेटकीपर).

