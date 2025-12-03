scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

हार्दिक का कमबैक, गिल पर सस्पेंस... अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान आज

भारत-दक्षिण अफ्रीका टी20 सीरीज के लिए आज टीम इंडिया का ऐलान हो सकता है. माना जा रहा है कि हार्दिक पंड्या इसमें वापसी करेंगे. वहीं, शुभमन गिल को लेकर अभी तक कोई स्पष्टता नहीं है. सूर्यकुमार यादव की कप्तानी वाली अनुमानित टीम में बुमराह, अर्शदीप, तिलक वर्मा और हर्षित राणा जैसे नाम शामिल हो सकते हैं.

Advertisement
X
साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान आज (Photo: ITG)
साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान आज (Photo: ITG)

भारत-साउथ अफ्रीका के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज जारी है. रायपुर में आज दूसरा मैच खेला जाना है. इसके बाद 6 दिसंबर को सीरीज का आखिरी मैच होगा. इसके बाद दोनों टीमों के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज खेली जाएगी. जिसका आगाज 9 दिसंबर से होगा. लेकिन टी20 सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान अभी नहीं हुआ है. चर्चा है कि आज स्क्वॉड का ऐलान होगा. 

ये टी20 सीरीज अगले साल की शुरुआत में होने वाले टी20 वर्ल्ड कप की तैयारियों के लिहाज से काफी अहम हैं. ऐसे में टीम चयन पर सभी का फोकस होगा. क्योंकि ऐसे ही खिलाड़ियों को इसमें चुना जाएगा, जिन्हें टीम मैनेजमेंट वर्ल्ड कप के स्क्वॉड में भी शामिल करने पर विचार करेगी. ऐसे में आइए आपको इस सीरीज के संभावित खिलाड़ियों के बारे में बताते हैं...

यह भी पढ़ें: 6,6,6,6... हार्दिक पंड्या ने बैटिंग से मचाया धमाल, दो महीने बाद किया तूफानी कमबैक

सम्बंधित ख़बरें

India's star all-rounder Hardik Pandya in this frame
6,6,6,6... हार्दिक पंड्या ने बैटिंग से मचाया धमाल, दो महीने बाद किया तूफानी कमबैक 
Hardik Pandya, Shubman Gill (AP Photo)
अफ्रीका के साथ टी20 सीरीज में गिल-हार्दिक की वापसी पक्की? सामने आई हेल्थ अपडेट 
Hardik Pandya
Hardik Pandya की फिटनेस पर आई बड़ी अपडेट! 
Hardik Pandya
Hardik Pandya T-20 में वापसी करने को तैयार! 
Hardik Pandya
Hardik की Girlfriend Mahika ने सगाई पर तोड़ी चुप्पी! 

हार्दिक पंड्या की वापसी तय?

तमाम रिपोर्ट्स की मानें तो ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या चोट के बाद वापसी के लिए तैयार हैं. हार्दिक को एशिया कप के दौरान चोट लगी थी, जिसके चलते वह दो महीने से टीम इंडिया से बाहर हैं. लेकिन बुधवार को उन्होंने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में मैच खेला और बल्ले से दम भी दिखाया. ऐसे में माना जा रहा है कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ होने वाली सीरीज में उनकी वापसी तय है. वहीं, हार्दिक की वापसी का मतलब साफ है कि नीतीश कुमार रेड्डी टीम से बाहर हो सकते हैं.

Advertisement

यशस्वी जायसवाल या शुभमन गिल?

गिल की फिटनेस को लेकर अभी भी स्पष्टता नहीं है, क्योंकि उन्हें कोलकाता में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट के दौरान गर्दन में चोट लगी थी. अगर वह फिट होते हैं, तो वह निश्चित रूप से खेलेंगे, और अगर नहीं, तो यशस्वी जायसवाल को मौका मिलेगा. इसका यह भी मतलब है कि दूसरे मामले में संजू सैमसन को फिर से ओपनिंग करते देखा जा सकता है.

यह भी पढ़ें: अफ्रीका के साथ टी20 सीरीज में गिल-हार्दिक की वापसी पक्की? सामने आई हेल्थ अपडेट
 
रियान पराग को लेकर भी चर्चा

ऑलराउंडर रियान पराग को टीम में शामिल होने का मौका मिल सकता है. अगर ऐसा होता है, तो वॉशिंगटन सुंदर या रिंकू सिंह बाहर हो सकते हैं. यह सिर्फ यह दर्शाता है कि भारत की बेंच स्ट्रेंथ कितनी गहरी है.

दक्षिण अफ्रीका टी20 के लिए अनुमानित भारतीय टीम

सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल या यशस्वी जायसवाल, तिलक वर्मा, शिवम दुबे, हार्दिक पंड्या, संजू सैमसन, जितेश शर्मा, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, रियान पराग.

जानें टी20 सीरीज का पूरा शेड्यूल

भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच टी20 सीरीज की शुरुआत 9 दिसंबर को कटक में होने वाले पहले मैच से होगी. इसके बाद दोनों टीमें 11 दिसंबर को न्यू चंडीगढ़, 14 दिसंबर को धर्मशाला, 17 दिसंबर को लखनऊ और 19 दिसंबर को अहमदाबाद में सीरीज के शेष मुकाबले खेलेंगी. सूर्यकुमार यादव की अगुआई वाली भारतीय टीम फिलहाल टी20 रैंकिंग में शीर्ष पर है, जबकि दक्षिण अफ्रीका पांचवें स्थान पर है.
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    Advertisement