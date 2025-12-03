हार्दिक का कमबैक, गिल पर सस्पेंस... अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान आज

भारत-साउथ अफ्रीका के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज जारी है. रायपुर में आज दूसरा मैच खेला जाना है. इसके बाद 6 दिसंबर को सीरीज का आखिरी मैच होगा. इसके बाद दोनों टीमों के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज खेली जाएगी. जिसका आगाज 9 दिसंबर से होगा. लेकिन टी20 सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान अभी नहीं हुआ है. चर्चा है कि आज स्क्वॉड का ऐलान होगा.

और पढ़ें

ये टी20 सीरीज अगले साल की शुरुआत में होने वाले टी20 वर्ल्ड कप की तैयारियों के लिहाज से काफी अहम हैं. ऐसे में टीम चयन पर सभी का फोकस होगा. क्योंकि ऐसे ही खिलाड़ियों को इसमें चुना जाएगा, जिन्हें टीम मैनेजमेंट वर्ल्ड कप के स्क्वॉड में भी शामिल करने पर विचार करेगी. ऐसे में आइए आपको इस सीरीज के संभावित खिलाड़ियों के बारे में बताते हैं...

यह भी पढ़ें: 6,6,6,6... हार्दिक पंड्या ने बैटिंग से मचाया धमाल, दो महीने बाद किया तूफानी कमबैक

हार्दिक पंड्या की वापसी तय?

तमाम रिपोर्ट्स की मानें तो ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या चोट के बाद वापसी के लिए तैयार हैं. हार्दिक को एशिया कप के दौरान चोट लगी थी, जिसके चलते वह दो महीने से टीम इंडिया से बाहर हैं. लेकिन बुधवार को उन्होंने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में मैच खेला और बल्ले से दम भी दिखाया. ऐसे में माना जा रहा है कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ होने वाली सीरीज में उनकी वापसी तय है. वहीं, हार्दिक की वापसी का मतलब साफ है कि नीतीश कुमार रेड्डी टीम से बाहर हो सकते हैं.

Advertisement

यशस्वी जायसवाल या शुभमन गिल?

गिल की फिटनेस को लेकर अभी भी स्पष्टता नहीं है, क्योंकि उन्हें कोलकाता में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट के दौरान गर्दन में चोट लगी थी. अगर वह फिट होते हैं, तो वह निश्चित रूप से खेलेंगे, और अगर नहीं, तो यशस्वी जायसवाल को मौका मिलेगा. इसका यह भी मतलब है कि दूसरे मामले में संजू सैमसन को फिर से ओपनिंग करते देखा जा सकता है.

यह भी पढ़ें: अफ्रीका के साथ टी20 सीरीज में गिल-हार्दिक की वापसी पक्की? सामने आई हेल्थ अपडेट



रियान पराग को लेकर भी चर्चा

ऑलराउंडर रियान पराग को टीम में शामिल होने का मौका मिल सकता है. अगर ऐसा होता है, तो वॉशिंगटन सुंदर या रिंकू सिंह बाहर हो सकते हैं. यह सिर्फ यह दर्शाता है कि भारत की बेंच स्ट्रेंथ कितनी गहरी है.

दक्षिण अफ्रीका टी20 के लिए अनुमानित भारतीय टीम

सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल या यशस्वी जायसवाल, तिलक वर्मा, शिवम दुबे, हार्दिक पंड्या, संजू सैमसन, जितेश शर्मा, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, रियान पराग.

जानें टी20 सीरीज का पूरा शेड्यूल

भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच टी20 सीरीज की शुरुआत 9 दिसंबर को कटक में होने वाले पहले मैच से होगी. इसके बाद दोनों टीमें 11 दिसंबर को न्यू चंडीगढ़, 14 दिसंबर को धर्मशाला, 17 दिसंबर को लखनऊ और 19 दिसंबर को अहमदाबाद में सीरीज के शेष मुकाबले खेलेंगी. सूर्यकुमार यादव की अगुआई वाली भारतीय टीम फिलहाल टी20 रैंकिंग में शीर्ष पर है, जबकि दक्षिण अफ्रीका पांचवें स्थान पर है.



---- समाप्त ----