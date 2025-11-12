IND vs SA: केशव महाराज-सेनुरन मुथुसामी-साइमन हार्मर! अफ्रीकी कोच शुकरी कोनार्ड ने टीम इंडिया को किया अलर्ट

केशव महाराज, सेनुरन मुथुसामी और साइमन हार्मर... साउथ अफ्रीका टीम के स्प‍िनर्स भारत को कड़ी टक्कर देंगे और आगामी टेस्ट सीरीज में अपना खुद का इतिहास रचेंगे.

यह कहना है साउथ अफ्रीका के हेड कोच शुकरी कोनार्ड का. कोनार्ड ने इस सीरीज की तुलना, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले गए वर्ल्ड टेस्ट चैम्प‍ियनशिप (WTC) फाइनल से की, जहां साउथ अफ्रीका ने यादगार प्रदर्शन किया था.

ध्यान रहे शुक्रवार से कोलकाता के ईडन गार्डन्स में भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 14 नवंबर से पहला टेस्ट शुरू हो रहा है. इसके बाद गुवाहाटी में 22 नवंबर से दूसरा टेस्ट होगा.

कोनार्ड ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा- टीम में अच्छे स्पिनर्स हों तो क्या इससे मुकाबले में और रोमांच आता है? हां, मुझे लगता है कि इससे हमें काफी आत्मविश्वास मिलता है, यह नहीं कह रहा कि पहले हमारे पास अच्छे स्पिनर नहीं थे, लेकिन हमें लगता है कि इस समय हमारे पास केशव, साइमन और सेन के रूप में और बेहतर स्पिन अटैक है.

इससे हमें यह भरोसा मिलता है कि अगर परिस्थितियां हमारे अनुकूल रहीं, तो हमारे पास भारत को कड़ी चुनौती देने के लिए पूरा हथियार मौजूद है. हम शांत आत्मविश्वास के साथ कह सकते हैं कि हम यहां ईडन गार्डन्स में और भारत में अपना खुद का इतिहास रच सकते हैं.

कोनार्ड ने इस सीरीज की तुलना ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले गए साउथ अफ्रीका के WTC फाइनल से की, जिसमें टीम ने ICC इवेंट में एक दुर्लभ और बड़ी जीत दर्ज की थी.

अफ्रीकी कोच ने आगे कहा- हां, हमने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ फाइनल जीता था, जो बहुत बड़ी उपलब्धि थी. मैं इस सीरीज और इस मैच की तुलना उसी फाइनल से करता हूं. हम जानते हैं कि भारत जैसे मजबूत प्रतिद्वंद्वी से उसी की सरजमीं पर खेलना कितनी बड़ी चुनौती है.

उन्होंने कहा- भारत दुनिया में कहीं भी हो, एक मुश्किल चुनौती है. और जब आप ईडन गार्डन्स जैसे प्रतिष्ठित मैदान पर खेलते हैं, तो यह और भी कठिन हो जाता है. मुझे नहीं लगता कि हम जिन टीमों के खिलाफ खेले हैं (जैसे पाकिस्तान), उनकी तुलना भारत से की जा सकती है. यह हमारी अब तक की सबसे बड़ी चुनौती होगी.

