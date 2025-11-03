scorecardresearch
 

Feedback

अमनजोत की करामाती फील्डिंग, दीप्ति-शेफाली का ऑलराउंड खेल, भारत की तीन बेटियों ने पलट दिया फाइनल

भारतीय ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा के बेहतरीन स्पेल ने खिताबी मुकाबले में साउथ अफ्रीका की हार तय की. वहीं शेफाली ने भी गेंद और बल्ले से शानदार प्रदर्शन किया. अमनजोत की शानदार फील्डिंग ने भी भारत की जीत में अहम रोल निभाया.

Advertisement
X
भारत ने साउथ अफ्रीका को हराकर जीता वर्ल्ड कप (Photo: Reuters)
भारत ने साउथ अफ्रीका को हराकर जीता वर्ल्ड कप (Photo: Reuters)

आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 के फाइनल में भारतीय टीम का सामना साउथ अफ्रीका से हुआ. 2 नवंबर (रविवार) को नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स एकेडमी में हुए इस मैच में भारतीय टीम ने 52 रनों से जीत हासिल की. इस जीत के साथ ही भारतीय टीम ने पहली बार महिला वर्ल्ड कप पर कब्जा जमा लिया. वहीं साउथ अफ्रीका का वर्ल्ड कप जीतने का सपना टूट गया. मुकाबले में भारतीय टीम ने सात विकेट पर 298 रन बनाए थे. टारगेट का पीछा करते हुए साउथ अफ्रीकी टीम 45.3 ओवरों में 246 रन पर पैक हो गई.

फाइनल में भारतीय टीम की जीत में तीन खिलाड़ियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा. शेफाली वर्मा और दीप्ति शर्मा ने ऑलराउंड प्रदर्शन किया. वहीं अमनोजत ने बेहतरीन फील्डिंग का नजार पेश किया. अमनजोत ने ताजमिन ब्रिट्स को रनआउट किया और लॉरा वोलवार्ट का कैच लपका.

सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा ने 87 रन बनाए और दो  विकेट झटके. वहीं दीप्ति शर्मा ने 58 रन बनाए और पांच विकेट झटककर साउथ अफ्रीकी टीम की कमर तोड़ दी. इन तीन खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन ने भारत की खिताबी जीत को आसान कर दिया.

रनचेज में साउथ अफ्रीका की शुरुआत शानदार रही. ताजमिन ब्रिट्स और कप्तान लॉरा वोलवार्ट ने पहले विकेट के लिए 51 रनों की साझेदारी की. इस साझेदारी को अमनजोत कौर ने तोड़ा, जिन्होंने बुलेट की रफ्तार से थ्रो कर ताजमिन को रन आउट किया. हालांकि अफ्रीकी कप्तान वोलवार्ट क्रीज पर डटी रहीं और उन्होंने अपना शतक पूरा किया.

सम्बंधित ख़बरें

Breaking News
एक क्लिक में पढ़ें 3 नवंबर, सोमवार की अहम खबरें 
Amanjot Kaur
अमनजोत ने बुलेट की रफ्तार से किया थ्रो... तजमिन ब्रिट्स की उड़ीं गिल्लियां 
Smriti Mandhana and Shafali Verma
ओपनिंग चली, मिडिल ऑर्डर धराशाई, नहीं बन पाए 300... भारत से कहां हुई बैटिंग में चूक 
World Cup Final: Special Havan-Yagna in Chandigarh for Team Indias Victory
महिला वर्ल्ड कप फाइनल: टीम इंडिया की जीत के लिए चंडीगढ़ में विशेष हवन-यज्ञ 
Shafali Verma
वर्ल्ड कप टीम से थीं बाहर, अचानक मिला चांस... फाइनल में शेफाली ने खेली धांसू पारी 
Advertisement

सुने लुस (25 रन) और एनेरी डर्कसेन (35) ने भी अपनी कप्तान का साथ दिया. साउथ अफ्रीका का स्कोर 39.2 ओवरों में 5 विकेट पर 209 रन था. यहां से दीप्ति शर्मा के बेहतरीन स्पेल ने अफ्रीका की हार तय की. दीप्ति शर्मा ने 9.3 ओवरों में 39 रन देकर पांच विकेट झटके.

भारत की प्लेइंग इलेवन: शेफाली वर्मा, स्मृति मंधाना, जेमिमा रोड्रिग्स, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष (विकेटकीपर), अमनजोत कौर, राधा यादव, क्रांति गौड़, श्री चरणी और रेणुका सिंह ठाकुर

साउथ अफ्रीका की प्लेइंग इलेवनः लॉरा वोलवार्ट (कप्तान), ताजमिन ब्रिट्स, एनेके बॉश, सुने लुस, मारिजाने कैप, सिनालो जाफ्टा (विकेटकीपर), एनेरी डर्कसन, क्लो ट्रायोन, नादिन डीक्लर्क, अयाबोंगा खाका और नॉनकुलुलेको म्लाबा.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement